Экономика

В Псковской области сократили проверки предпринимателей

Заседание Общественного совета по защите прав субъектов предпринимательской деятельности и по противодействию коррупции состоялось в Великих Луках 14 мая. Под председательством прокурора Псковской области Ивана Грибова представители бизнес-сообщества обсудили наиболее актуальные вопросы защиты прав предпринимателей. К диалогу подключился депутат Государственной Думы, руководитель регионального отделения РСПП Александр Козловский, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария.

Фото здесь и далее: Евгений Николаенков

Иван Грибов отметил, что проводить заседание Общественного совета в Великих Луках уже стало традицией. Главная цель мероприятия - понять, какие проблемы есть у предпринимательского сообщества и в режиме конструктивного диалога выработать элементы взаимодействия для их решения.

В своем приветственном слове прокурор региона рассказал о сокращении проверок в отношении предпринимателей. Он пояснил, что при планировании проверок на 2020-2021 годы было отклонено 20% плановых и 38% внеплановых проверочных мероприятий, чтобы снизить давление на бизнес. «Это еще раз подчеркивает, что мы стараемся, чтобы контролирующие органы в исключительных случаях проводили эти мероприятия. И новый закон о госконтроле, который с июля начнет действовать, в общем-то в большей степени направлен на профилактику, рассчитан на добросовестность ведения бизнеса», – сказал Иван Грибов.

Подробно о защите прав и интересов предпринимателей в своем докладе рассказала заместитель начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Псковской области Ольга Миловидова. В частности, органам прокуратуры удалось добиться погашения долгов перед бизнесом по исполненным государственным и муниципальным контрактам в размере более 130 млн рублей.

От имени предпринимательского сообщества к присутствующим обратился руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, депутат Госдумы Александр Козловский. Он отметил важность сегодняшней встречи, особенно в условиях пандемии, которая обострила многие проблемы бизнеса. Александр Козловский подчеркнул, что несмотря вызовы времени, многие предприниматели помогали организовывать горячее питание для коллективов «красных зон» ковид-центров, помогали волонтерам и гражданам группы риска. «Пользуясь возможностью, еще раз хочу поблагодарить всех за помощь землякам и вклад в борьбу с пандемией», – сказал он к представителям малого и среднего бизнеса.

Александр Козловский подчеркнул, что для него, как депутата Госдумы, сегодняшняя встреча имеет особое значение. «Мне необходим запрос от вас, Иван Владимирович (прокурор региона – ред.) и от бизнеса о том, какие именно поправки и нормативно-правовые акты необходимы для оптимизации экономических и бизнес-процессов. Только через постоянный диалог бизнеса, прокуратуры и законодателя можно решить возникающие вопросы, прийти к реализации целей, которые ставит перед нами президент России и сама жизнь», – заключил он.

С докладами в ходе заседания общественного совета выступили уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев и заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Сергей Зуев. Аркадий Мурылев рассказал о ключевых проблемах бизнеса региона. В числе основных он обозначил высокую налоговую нагрузку, недостаточность мер поддержки в период пандемии и высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Также он обратился к прокурору области с рядом предложений.

В свою очередь Сергей Зуев подробно рассказал о деятельности центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» и мерах поддержки, которые оказываются субъектам МСП. Он открылся в октябре прошлого года в Пскове в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Основным направлениями деятельности центра являются предоставление микрозаймов и поручительства по банковским кредитам. В 2020 году бизнесменам области был выдан 181 займ на 383 млн рублей, в этом году на оказание этой поддержки предусмотрено 200 млн рублей.

В целях расширения доступности помощи бизнесу Александр Козловский предложил открыть в Великих Луках филиал центра «Мой бизнес», а также оказать информационную поддержку через РСПП и Союзмаша. Сергей Зубов сообщил, что в настоящее время прорабатывается вопрос открытия дополнительного рабочего места по линии центра на базе великолукского бизнес-инкубатора «Новация».

Затем участники встречи перешли к обсуждению вопросов предпринимателей, многие из которых носили частный характер. Некоторые из вопросов были адресованы Александру Козловскому, в том числе звучала просьба оказать содействие в решении проблемы на законодательном уровне, изменив ряд положений Налогового кодекса РФ. Александр Козловский взял вопрос в работу.

В заключение заседание Общественного совета Иван Грибов поблагодарил предпринимателей за диалог. «Нам действительно важно слышать вас», – добавил он.