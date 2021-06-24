Экономика

В Госдуме предложили вернуться к советской системе ценообразования

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила, что считает необходимым вернуться к советской системе «по ключевым государственным позициям», в частности по ценообразованию. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент «Мираторга» Виктор Линник сказал, что жесткое регулирование цен лишает производителей стимула для модернизации, проведя аналогию с периодом СССР.

«Я бы вообще вернулась к советской системе не только в регулировании цен, а еще и по другим очень важным ключевым государственным позициям», — сказала Ганзя.

Она отметила, что в вопросе регулирования цен необходимо изучить торговые надбавки ритейлеров и производителей и «обуздать их аппетиты». По ее словам, при попытке регулировать цены бизнес либо придерживает товары, либо перепрофилируется, либо ищет более перспективные рынки сбыта за границей.

«К регулированию цен, когда в советское время цены не росли, а снижались — вот к этому как раз надо возвращаться. Это не самый плохой пример», — добавила Линник.

Кроме того, парламентарий назвала безнравственным повышение цен на товары первой необходимости и заявила, что российским предпринимателям «нужно научиться самим сдерживать свои собственные аппетиты».