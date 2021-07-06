Экономика

Стало известно, кто заработал на коронавирусе в Псковской области

В пандемию коронавируса в Псковской области заработали те, кто занимался производством средств, необходимых для профилактики и борьбы с COVID-19, а также представители онлайн-образования. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщила директор АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасия Иванова.

«С одной стороны, это производство всех средств, которые нам необходимы, чтобы бороться с ковидом, но я бы все равно выделила отдельно и другую сферу», - сказала Анастасия Иванова, отвечая на вопрос журналистов о том, какие сферы бизнеса стали наиболее успешными в период коронавируса.

По ее словам, общество и до пандемии «медленно, но верно» двигалось к онлайн-форматам. «Были компании, которые внедряли в образование различные онлайн-курсы, а тут по факту появилась вынужденная необходимость», - рассказала специалист и отметила, что на сегодняшний день онлайн-образование существует уже как дополнительный вид деятельности, в который включены и дети, и взрослые.

«До пандемии мы думали, что все хотим делать в онлайне, а после пандемии оказалось, что мы ничего не хотим делать в онлайне. Но, так или иначе, онлайн появился как отдельный вид деятельности, который уже никуда не денется», - добавила Анастасия Иванова.