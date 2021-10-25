Экономика

Работы по сокращению численности диких кабанов проводят в Псковской области

Работы по сокращению численности диких кабанов проводятся в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на тематическом совещании с представителями Министерства сельского хозяйства РФ и Россельхознадзора 9 ноября.

Глава региона сообщил, что в целом плотность популяции привели к необходимым показателям — 0,11 особей на 1 тысячу гектаров при нормативе 0,25. Однако еще остаются муниципалитеты, где численность кабанов приближается к 0,25.

Учитывая, что некоторых районах располагаются свиноводческие комплексы, губернатор поручил до 18 ноября сократить численность диких животных, которые являются переносчиками АЧС, на этих территориях в два раза.