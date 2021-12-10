Экономика

Олег Брячак раскрыл основной секрет успеха в бизнесе

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) раскрыл основной секрет успеха в бизнесе.

«Многие задаются вопросом, каким образом в такое сложное время удается не выживать, а развиваться. Я отвечаю, что нужно держать руку на пульсе. Если занимаешься каким-либо делом, нужно находиться внутри этого дела и жить им. Все сложности, которые нас подстерегают на жизненном, экономическом пути, нужно не накапливать, а решать незамедлительно. Если их копить, получается снежный ком, который может раздавить человека. Поэтому основной секрет успеха — это постоянное нахождение в процессе», — рассказал Олег Брячак.

Парламентарий указал на то, что любой руководитель должен незамедлительно включаться в работу, если видит «просадку на каком-либо участке».

«Я так и делаю. Была ситуация, когда начальник базы, который контролировал грузчиков, мной был замечен с запахом алкоголя, и я его выгнал. Пока не нашел нового начальника, сам работал начальником базы: строил грузчиков, учил работать, потому что сам был грузчиком в свое время. Надел телогреечку, теплые грязненькие штанишки и спокойно работал вместе с мужиками. Так и продолжаю. Это важно, чтобы не улететь в облака. Это касается многих предпринимателей и чиновников, когда человек получает определенную власть, полномочия, то немного меняется. На это надо обращать внимание», - резюмировал Олег Брячак.