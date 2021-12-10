Олег Брячак раскрыл основной секрет успеха в бизнесе

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) раскрыл основной секрет успеха в бизнесе.
Парламентарий указал на то, что любой руководитель должен незамедлительно включаться в работу, если видит «просадку на каком-либо участке».
«Я так и делаю. Была ситуация, когда начальник базы, который контролировал грузчиков, мной был замечен с запахом алкоголя, и я его выгнал. Пока не нашел нового начальника, сам работал начальником базы: строил грузчиков, учил работать, потому что сам был грузчиком в свое время. Надел телогреечку, теплые грязненькие штанишки и спокойно работал вместе с мужиками. Так и продолжаю. Это важно, чтобы не улететь в облака. Это касается многих предпринимателей и чиновников, когда человек получает определенную власть, полномочия, то немного меняется. На это надо обращать внимание», - резюмировал Олег Брячак.