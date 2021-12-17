Экономика

ВТБ выплатил клиентам почти 100 млн рублей кешбэка по опции «Инвестиции»

ВТБ за год перечислил держателям Мультикарты, выбравшим опцию лояльности «Инвестиции», порядка 95 млн рублей кешбэка на брокерские счета. Всего опцией воспользовалось свыше 50 тысяч клиентов банка, которые инвестировали полученный кешбэк в ценные бумаги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

ВТБ запустил опцию лояльности «Инвестиции» в ноябре 2020 года. С тех пор ее подключили и использовали более 50 тысяч клиентов банка, на брокерские счета которых ВТБ перечислил около 95 млн рублей кешбэка. При этом за первые 5 месяцев второго полугодия клиенты с опцией «Инвестиции» получили на треть больше кешбэка, чем за все первое полугодие.

«Мы стремимся развивать у клиентов комплексный подход к управлению финансами, данная опция показывает, как органично инвестиции могут стать частью портфеля сбережений клиента, как сегодня стало удобно и просто инвестировать в ценные бумаги. Мы видим, что в основном те, кто пользуется опцией, в дальнейшем пополняют брокерские счета, в том числе и самостоятельно, и продолжают формирование инвестиционных портфелей. Интерес к инвестициям в стране продолжает расти. За прошедший год наша клиентская база удвоилась и превысила 2 млн человек, совокупный объем активов вырос более чем на четверть, достигнув 4,3 трлн рублей», - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

Средства, полученные в виде кешбэка на брокерские счета, позволили пользователям начать или продолжить инвестирование в ценные бумаги. В среднем пользователи приложения «ВТБ Мои инвестиции» большую часть средств вкладывают в рублевые облигации – на их долю приходится около 22% портфеля частных инвесторов. На втором месте по объему инвестируемых средств – российские акции и валютные облигации, на которые в среднем приходится по 20% портфеля частных инвестиций. Доля иностранных акций составляет около 18%.