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Экономика

Главный финансовый документ обсудил законодательный комитет областного Собрания

22.12.2021 14:36|ПсковКомментариев: 0

Законопроект об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов рассмотрел комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 22 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вице-губернатор, председатель регионального комитета по финансам Татьяна Баринова озвучила поправки к бюджету, представленные ею в ходе заключительного заседания согласительной комиссии вчера, 21 декабря. Она рассказала, что доходная часть регионального бюджета увеличилась на 5 млрд 57,8 млн рулей. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченность ко второму чтению увеличилась на 468,5 млн рублей, дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы учтена в сумме 621,5 млн рублей. Субвенции бюджетам субъектам РФ в 2022 году увеличиваются на 261,4 млн рублей.

Депутат Андрей Маковский указал на то, что финансирование программы «Энергоэффективность и энергосбережение» составляет минус 177 млн рублей. «С чем это связано и почему так вышло?» - спросил он.

Вице-губернатор, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова ответила, что произошло перераспределение по программам. «Увеличилось финансирование по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда. Аналогично и по "Чистой воде". Изменения сделаны, чтобы получить федеральные средства», - отметила она.

«Ожидаем ли по этой программе дотаций в 2022 году?» - решил уточнить депутат.

«Обязательно компенсируем», - заверила Татьяна Баринова.

«Большое спасибо за кропотливую работу по подготовке бюджета», - добавил председатель законодательного комитета Алексей Севастьянов.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал областному Собранию принять законопроект об областном бюджете на 2022 год.

Теги: #псковское областное собрание #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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