Экономика

Посол Латвии в России оценил потенциал экономического сотрудничества с Псковской областью

8 февраля на площадке Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» состоялся бизнес-завтрак с послом Латвии в России Марисом Риекстиньшем. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Осовский.

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение «Деловой России»

Мероприятие было посвящено обсуждению возможностей для торгово-экономического и делового сотрудничества с Латвией. Его модератором выступил член Генерального совета, бизнес-посол «Деловой России» в Латвии Игорь Силин.

В нем также приняли участие руководитель внешнеэкономического представительства при посольстве Латвии в РФ Георгий Воевода, вице-президент и руководитель исполнительного комитета «Деловой России» Нонна Каграманян и председатель комитета по экономической политике и инвестициям Псковской области Андрей Михеев.

В рамках мероприятия обсуждались актуальные форматы и варианты двухстороннего сотрудничества, намечены перспективные отрасли и проекты для совместной реализации.

Станислав Осовский презентовал латвийскому дипломату экономический потенциал региона, в том числе - возможности промышленной кооперации с заводом «Титан-Полимер», расположенного на территории особой экономической зоны «Моглино». Он рассказал о продукции, которую будет выпускать предприятие, сферах ее применения и направлениях дальнейшего развития производства. Станислав Осовский также представил варианты сотрудничества в сфере туризма.

Еще одной темой выступления стало сотрудничество деловых объединений между странами, среди которых Торгово-промышленная палата Латвии, Латвийская конфедерация работодателей, а также Латвийская ассоциация социального предпринимательства. В ее рамках он перечислил инвестиционные возможности региона, указал на перспективные отрасли промышленности и рассказал о бизнес-климате в области. «Идею нашего отделения о партнерстве собравшиеся поддержали», - подчеркнул Станислав Осовский.