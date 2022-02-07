Экономика

В России предложили установить наценки до 5% на 60 продуктов

Минимальная наценка в 5% может коснуться порядка 60 социально-значимых товаров из таких категорий, как овощи «борщевого набора», питьевое молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар и хлеб. Как рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, в ведомстве считают, что минимальная наценка должна распространяться только на несколько наименований из указанных категорий продуктов. Такую позицию министерство обозначило 8 февраля на совещании с представителями Минсельхоза и ФАС.

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Источник, знакомый с ходом встречи, пояснил «Известиям»: в каждой категории продуктов есть дополнительное деление на подкатегории. Например, в случае с молоком — пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное питьевое и так далее. Всего таких подкатегорий — 15, именно в них Минпромторг предлагает выбрать 3-4 наименования продукции. Получается, что наценка в 5% может коснуться порядка 60 продуктов.

Предполагается, что эти товары должны быть свободно и без ограничений доступны к покупке во всех регионах страны, добавил собеседник «Известий». Перечень продуктов с минимальными накрутками может быть как фиксированным, так и «плавающим», он также может отличаться в разных регионах и магазинах, сказали в ФАС. Как ожидается, самые низкие наценки будут установлены сразу на несколько наиболее востребованных позиций в каждой категории.