Экономика

Реализовать бизнес-идею на льготных условиях предлагают псковичам

Псковских предпринимателей приглашают принять участие в конкурсе «Ежегодная общественная премия "Регионы - устойчивое развитие"». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Это уникальная возможность реализовать бизнес-инициативу, получив льготные условия кредитования от банков, экспертизу проекта от профессионалов отрасли, а также государственную поддержку от органов исполнительной власти субъектов РФ, федеральные органы исполнительной власти и институтов развития, отметили в администрации.

Конкурс реализуют банки-партнеры в соответствии с соглашением между Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления в целях поддержки бизнес-инициатив и повышения инвестиционной привлекательности муниципалитетов.

Участниками конкурса могут быть коммерческие организации, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории России. Кроме того, участниками могут стать органы государственной власти и местного самоуправления, государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения.

Конкурс проводится по направлениям: растениеводство, молочное скотоводство, напитки, строительство и ремонт дорог, санатории и курорты, выращивание ягод, социальные объекты, лесная промышленность и так далее.

Заявку на участие необходимо направить на один из электронных адресов: info@varmsu.ru, info@infra-konkurs.ru. Более подробную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте. Участие в конкурсе бесплатное.