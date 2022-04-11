Экономика

Минпромторг предлагает расширить в РФ налоговые льготы для производителей электроники

Минпромторг РФ предлагает расширить налоговые льготы для предприятий радиоэлектронной промышленности: снизить страховые взносы до 7,6%, а налог на прибыль - до 3%, сообщил замглавы министерства Василий Шпак.

«Одна из самых необходимых сегодня инициатив, находящаяся на финальной стадии согласования, - расширение налоговых льгот и для предприятий радиоэлектронной промышленности, осуществляющих разработку или разработку и производство электронно-компонентной базы и электронной продукции. Снижение тарифа страховых взносов возможно с 30,2% до 7,6%, снижение налоговой ставки налога на прибыль организации - с 20% до 3%», - приводит слова Шпака «Интерфакс».

Он уточнил, что налоговые льготы предлагается сосредоточить на разработчиках и производителях электронной компонентной базы (электронных модулей). По словам Шпака, их продукция - основа производства конечного электронного оборудования, и эти предприятия нужно поддержать для «обеспечения технологической независимости от импортных поставок».

В середине марта источник, знакомый с предложениями Минпромторга для включения в единый план по реализации антикризисных мер, сообщал, что российская отрасль радиоэлектроники может получить в 2022-2024 годах дополнительное финансирование в размере 900 млрд рублей.

Накануне Шпак заявлял, что Минпромторг в рамках поддержки отрасли радиоэлектронной промышленности предлагает выделить 5 млрд рублей на компенсацию банкам льготных кредитов, выдаваемых производителям.