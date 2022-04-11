Минпромторг предлагает расширить в РФ налоговые льготы для производителей электроники

Минпромторг РФ предлагает расширить налоговые льготы для предприятий радиоэлектронной промышленности: снизить страховые взносы до 7,6%, а налог на прибыль - до 3%, сообщил замглавы министерства Василий Шпак.
Он уточнил, что налоговые льготы предлагается сосредоточить на разработчиках и производителях электронной компонентной базы (электронных модулей). По словам Шпака, их продукция - основа производства конечного электронного оборудования, и эти предприятия нужно поддержать для «обеспечения технологической независимости от импортных поставок».
В середине марта источник, знакомый с предложениями Минпромторга для включения в единый план по реализации антикризисных мер, сообщал, что российская отрасль радиоэлектроники может получить в 2022-2024 годах дополнительное финансирование в размере 900 млрд рублей.
Накануне Шпак заявлял, что Минпромторг в рамках поддержки отрасли радиоэлектронной промышленности предлагает выделить 5 млрд рублей на компенсацию банкам льготных кредитов, выдаваемых производителям.