Экономика

Единую программу лояльности запустила российская сеть магазинов

Продуктовая розничная компания РоссииX5 Retail Group обновила программы лояльности торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» под новым названием «Х5 Клуб». Об этом сообщается на сайте компании.

Покупатели могут копить и использовать полученные баллы в магазинах любой из двух торговых сетей. В будущем компания планирует подключить к «X5 Клубу» другие бизнесы - онлайн-гипермаркет Vprok.ru Перекресток, «Много лосося», Food.ru, подписку и другие, добавили в компании.

Участники обновленной программы лояльности могут продолжать пользоваться любым из двух мобильных приложений и предъявлять на кассе любую из бонусных карт. На старте участия в программе за каждую покупку начисляется 0,5% кешбэка от суммы чека, пользователь будет видеть количество накопленных баллов со всех покупок вне зависимости от сети. Постепенно будут появляться новые уровни участников программы: активные пользователи смогут получать повышенные проценты начисления баллов.