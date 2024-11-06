Происшествия

Псковские таможенники пресекли попытку ввоза свыше полутора тонн неучтенного моторного масла

Перевозчик из Латвии пытался ввезти в Российскую Федерацию больше моторного масла, чем указал в товаросопроводительных документах. Лишний товар изъяли и возбудили административное производство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В результате таможенного досмотра сотрудники таможенного поста пункта пропуска Бурачки обнаружили, что перевозчик из Латвии пытался незаконно ввезти в Россию в грузовом отсеке автомобиля на 1882 килограмма больше моторного масла, чем разрешено товаросопроводительными документами.