ЖКХ

Срок годности старых лифтов предложили продлить на пять лет

Минстрой провел инвентаризацию лифтового оборудования в РФ, ведомство оценивало их количество и состояние в многоквартирных домах, которые уже включили в программы капитального ремонта. Всего насчитали 575 тысяч объектов, у 64 тысячи из которых срок годности истекает уже в феврале 2025 года. Ориентировочная стоимость их замены — 195 млрд рублей. Лифты, у которых дедлайн по эксплуатации произойдет в 2025-2030 годах, — еще 56 тысяч штук, на них понадобится 211,5 млрд рублей. То есть уже через пять лет в РФ надо будет заменить 120 тысяч лифтов на 406,5 млрд рублей. Эта статистика не учитывает ситуацию в новых регионах.

Об этом сказано в материалах ведомства. Речь идет об ответах министерства на вопросы фракций Госдумы, подготовленных к «правительственному часу» в нижней палате парламента. Он прошел 23 октября, на мероприятии с докладом выступали глава Минстроя Ирек Файзуллин и вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует вопросы ЖКХ, пишут «Известия».

Учитывая большой объем работы, министерство предлагает внести поправки в действующее регулирование — продлить срок действия всех лифтов на пять лет. Такие поправки понадобится внести в технический регламент «Безопасность лифтов», который оговаривает этот срок на уровне Евразийского союза. На практике всё будет не так просто, следует из бумаг Минстроя.

Для начала Ростехнадзор проведет техническое обследование объекта и вынесет заключение, по мотивам которого заменят отдельные узлы лифтов, их компоненты либо продлят срок годности лифта, если его техническое состояние на момент обследования соответствовало требованиям безопасности. По итогам таких исследований некоторые лифты «25+» могут продолжить работу в течение следующих пяти лет, отметил Минстрой, тогда как те объекты, которые всё же выработали свой ресурс прочности, заменят.