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ЦБ оценил рост экономики России в третьем квартале 2024 года

Банк России оценивает рост экономики РФ в третьем квартале в 3,2% в годовом выражении, а по итогам четвертого квартала ожидает его на уровне 2-3%, следует из комментария к среднесрочному прогнозу ЦБ.

Согласно опубликованному 25 октября обновленному среднесрочному прогнозу, регулятор сохранил прогноз роста экономики страны по итогам текущего года в интервале 3,5-4%. Кроме того, он оставил прежними оценки роста ВВП России в 2025, 2026 и 2027 годах - на 0,5-1,5%, 1-2% и 1,5-2,5% соответственно, пишет РИА Новости.