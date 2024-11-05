В регионах России проходит мероприятие «Нет ненависти и вражде!»

На территории Российской Федерации проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Нет ненависти и вражде». Мероприятие проводит Главное управление по противодействию экстремизму МВД России. Оно направлено на предупреждение и пресечение экстремистской деятельности, формирование у граждан, в том числе молодежи, нетерпимости к экстремистской идеологии, негативного отношения к радикальным объединениям и движениям, а также укрепление межэтнического и межконфессионального согласия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
В настоящее время одной из актуальных проблем в России является экстремизм среди подростков и молодежи.
Экстремизм — это деятельность (а также убеждения, отношение к чему-то или кому-то, чувства, действия, стратегии) личности, далекие от обычных общепринятых. В обстановке конфликта — демонстрация жесткой формы разрешения конфликта.
Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную идеологию. Признаки экстремизма содержат только такие идеологии, которые основаны на утверждении исключительности, превосходства либо неполноценности человека на почве социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, или отношения к религии, а также идеи политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Считать те или иные действия экстремистскими позволяет совокупность следующих критериев:
Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде. Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. Он постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого человека и его неустановившимися взглядами на происходящее. Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характерных отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих на законопослушность, консенсус с государственными институтами. В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где проявляется низкий уровень самоуважения или же условия способствуют игнорированию прав личности. В-четвертых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в средствах достижения целей.
Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде, можно выделить следующие особо значимые факторы:
На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении неформальных молодежных объединений противоправного характера. Экстремисты нетерпимы к тем гражданам России, которые принадлежат к другим социальным группам, этносам и придерживаются иных политических, правовых, экономических, моральных, эстетических и религиозных идей.
Развитие молодежного экстремизма — это свидетельство недостаточной социальной адаптации молодежи, развития асоциальных установок ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее поведения.
Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности, является возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится наложение двух важнейших психологических и социальных факторов. В психологическом плане подростковый возраст и юность характеризуются развитием самосознания, обострением чувства справедливости, поиском смысла и ценности жизни.
Именно в это время подросток озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной идентичности, которая формируется по самой примитивной схеме «мы» ? «они». Также ему присуща неустойчивая психика, легко подверженная внушению и манипулированию.
Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ведут к неуверенности, желанию сформировать круг близких по духу людей, найти ответственного за все беды и неудачи.
Таким кругом вполне может стать экстремистская субкультура, неформальное объединение, политическая радикальная организация или тоталитарная секта.
Исходя из этого, вытекают следующие направления в работе по профилактике экстремизма и терроризма:
Особое внимание следует уделять подросткам, находящимся в ситуации возможного «попадания» в поле экстремистской активности (молодежь в «зоне риска»).