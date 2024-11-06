Экономика

Россия увеличит производство винодельческой продукции

Производство винодельческой продукции в России в этом году, как ожидается, вырастет до 70 миллионов декалитров, заявил в ходе Российского винодельческого форума вице-премьер Дмитрий Патрушев.

В 2023 году производство винодельческой продукции достигло 60 миллионов декалитров.

«В этом году у нас уже произведено 47 миллионов декалитров винодельческой продукции. Это больше, чем в прошлом году. Ну и ожидаем к концу года порядка 70 миллионов декалитров», - сказал Патрушев.

Ранее председатель правления АВВР Дмитрий Киселев отметил, что в России возрождаются традиции, культура потребления вина. Патрушев добавил, что это дает возможность развиваться семейным фермерским винодельням, которые начали присутствовать не только на форумах, но еще и на наших полках в ритейле. «То есть, если говорить о потенциале, то, на мой взгляд, он достаточно значительный», - добавил вице-премьер.

Он напомнил, что в этом году планируется закладка 6 тысяч гектаров новых виноградников, а всего с учетом обновления общий показатель достигнет 106-107 тысяч гектаров, пишет РИА Новости.

«Для виноградарства этот год, наверное, можно охарактеризовать как достаточно тяжелый, как в целом и для всего сельского хозяйства. Он, ну, мягко подбирая слова, скажем так, был непредсказуемый. И заморозки, и потом недостаток влаги стали причиной того, что мы видели недостаток сбора, повреждения винограда в ряде хозяйств. Но, несмотря на все эти сложности, 800 тысяч тонн, я думаю, что мы соберем», - добавил вице-премьер.

«За счет этих природных катаклизмов у нас качество винограда стало одним из лучших за последние годы», - отметил Патрушев. «Можем ожидать достаточно интересные вина, которые будут произведены из этого винограда - танинные, с ярким вкусом, ароматом», - добавил он.

Вице-премьер подчеркнул, что в России растет спрос на отечественное вино, но в прошлом году серьезное давление на рынок и виноделов оказывал импорт. «Я считаю, что благодаря определенным действиям, в том числе на уровне правительства, в том числе и налогового, и таможенного регулирования, ситуацию удалось несколько, ну, скажем так, стабилизировать. В настоящее время мы отмечаем один из самых низких объемов импорта за последние 3-5 лет», - сказал он.