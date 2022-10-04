Экономика

Более 83 млн рублей перечислили на выплаты беременным в Псковской области

2082 будущие мамы оформили пособие на выплаты в Псковской области в этом году. Всего в регионе на выплаты беременным перечислили более 83 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении Пенсионного фонда России.

Женщины, вставшие на учет в медицинские организации в первые 12 недель беременности, имеют право на ежемесячное пособие в размере 50% от регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина.

Пособие назначается беременным женщинам, проживающим на территории РФ, если ежемесячный доход на человека в семье не превышает региональный прожиточный минимум на душу населения. В Псковской области величина прожиточного минимума на душу населения с 1 июня составляет 13 780 рублей. Размер ежемесячного пособия в нашем регионе - 7 509,50 рублей.

Чтобы получить выплату, необходимо подать электронное заявление через портал Госуслуг. В большинстве случаев необходимые сведения Пенсионный фонд запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. Если какие-то документы понадобятся, в личном кабинете появится соответствующее уведомление.

Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. В отдельных случаях срок рассмотрения может быть продлен на 20 рабочих дней.

Получить подробную информацию о ежемесячном пособии для беременных женщин можно на официальном сайте ПФР или телефону Единого контакт-центра: 8-800-600-00-00.