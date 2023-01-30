Рост оборота общепита отметили в Псковской области

Расходы российского бизнеса за девять месяцев 2022 года выросли на 12%

Данные о госдолге регионов России обнародовал Минфин

Матвиенко предложила наложить временный мораторий на закон о госзакупках

Назван размер средней зарплаты в Псковской области

Назван размер средней зарплаты в Псковской области

ещё

Вакханалия у проруби

Губернатор сообщил о гибели в ходе спецоперации ещё пяти псковских военнослужащих

Ещё с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

Человек выпал с 14-го этажа в Пскове

Врачи борются за жизнь упавшего с 14-го этажа псковича