Данные о госдолге регионов России обнародовал Минфин

Объем и структуру государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований на 1 января 2023 года опубликовал на своем сайте Минфин РФ.
Государственный долг Северо-Западного федерального округа составляет 304 млрд 284 млн 235 тысяч рублей. Размер госдолга Псковской области - 18 млрд 985 млн 334 тысячи рублей (бюджетные кредиты).
Госдолг остальных субъектов Северо-Западного федерального округа:
- Санкт-Петербург - 88 млрд 425 млн 747 тысяч рублей;
- Архангельская область - 46 млрд 578 млн 114 тысячи рублей;
- Республика Коми - 32 млрд 619 млн 198 тысяч рублей;
- Республика Карелия - 27 млрд 371 млн 925 тысяч рублей;
- Калининградская область - 27 млрд 166 млн 544 тысячи рублей;
- Мурманская область - 20 млрд 284 млн 941 тысяча рублей;
- Новгородская область - 18 млрд 717 млн 243 тысячи рублей;
- Вологодская область - 16 млрд 747 млн 862 тысячи рублей;
- Ленинградская область - 6 млрд 522 млн 322 тысячи рублей;
- Ненецкий автономный округ - 865 млн рублей.