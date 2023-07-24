Экономика

Владимир Гутенев назвал сферы, в которых может конкурировать российское производство

В России необходимо обеспечить импортозамещение по оборонной и космической промышленности. Такое мнение озвучил председатель комитета Государственной Думы РФ по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас хорошее время для того, чтобы те ниши, которые образовываются в высокотехнологичной промышленности, там где наши оппоненты, демпингуя, не давали вырастать нашим хорошим продуктам. Есть направления, в которых мы должны, не взирая на затраты, провести импортозамещение: оборонка, космос. Никто нам не будет нам продавать компонентную базу в исполнение "милитари" — это стойкую к вибрациям, температурам, влажности, а тем более стойкую к ионизирующему излучению, чтобы спутники работали не три-четыре года, а 12. Тогда не важна будет стоимость запуска, вывода полезной нагрузки на орбиту. Нам могут продавать обычный "индастриал" или вообще не продавать. Конкурировать в этой сфере мы должны, обеспечивая технологическую независимость», - сказал Владимир Гутенев.

По словам депутата, страна не может конкурировать с производством массового продукта, например, бытовой техники.

«Мы не можем, с точки зрения издержек, конкурировать с теми, кто выпускает сотни миллионов этой продукции. Если есть зарубежный, надежный поставщик: Юго-Восточная Азия, страны Меркосура, то нам не нужно бездумно тратить бюджетные деньги, повторяя результаты. Тем более в некоторых направлениях развитие достигло технологического предела», - заключил он.