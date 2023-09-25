Экономика

Объемы промышленного производства в Псковской области выросли почти на 8%

Объемы промышленного производства в Псковской области в январе-августе 2023 года выросли по сравнению с январем-августом 2022 года на 7,8%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

При расчете индекса промышленного производства учитывается динамика выпуска продукции и оказания услуг в сырьевом секторе, обрабатывающих отраслях, тепло- и электроэнергетике, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

Обрабатывающие производства показали рост на 5,7% по сравнению с январем-августом 2022 года. Отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений - на 55%.

Энергетический сектор тепло- и газоснабжение снизил объемы производства по сравнению с январем-августом 2022 года на 2,6%, добыча полезных ископаемых – на 3,3%.

В обрабатывающих производствах максимальные темпы роста по сравнению с январем-августом 2022 года продемонстрировали отрасли, связанные с производством мебели – на 61,6%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 49%, прочих транспортных средств и оборудования – на 37,9%, химических веществ и химических продуктов – на 36,4%, резиновых и пластмассовых изделий – на 26,3%, текстильных изделий – на 25,2%.

Наибольшее снижение объемов выпуска зафиксировано в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 25,9%, прочих готовых изделий – на 25,7%, прочей неметаллической минеральной продукции – на 14%.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности в январе-августе 2023 года на сумму 125,6 млрд рублей. Доля продукции обрабатывающих производств составила 87,4%.