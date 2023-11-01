Экономика

Производитель отечественного телеком-оборудования в Петербурге планирует работать в три смены

Предприятие по производству отечественного телекоммуникационного оборудования в Санкт-Петербурге планирует начать работать в три смены. Об этом сообщила генеральный директор научно-производственного объединения «Российские телекоммуникационные технологии» (РТТ) Ирина Спицына в ходе пресс-тура компании «Ростелеком» для журналистов Северо-Запада, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас составлен план на календарный год, производство работает в 1-2 смены в зависимости от объемов заказов и их сроков. Также мы планируем ввести третью смену», — рассказала Ирина Спицына и отметила, что в перспективе РТТ ставит перед собой задачу по организации производства в режиме «24 на 7». Тем более, что крупные заказы постоянно поступают.

Производство расположено на территории завода «Авангард» в Санкт-Петербурге, который был открыт еще в 1948 году и все это время выпускал электронное оборудование. В 2021 году «Авангард», компания «Кьютек» и «Ростелеком» совместно создали НПО «Российские телекоммуникационные технологии». Помещения, где располагается предприятие, прошли комплексное обновление, сюда завезли современное оборудование, линию вновь запустили в июне 2023 года.

Сегодня над выпуском ИТ-электроники работают более 200 человек — в основном, это инженеры, техники, операторы и монтажники. Как рассказала Ирина Спицына, весь технологический цикл отличается большим количеством пунктов контроля качества. Это позволяет с высокой точностью выявлять несоответствия стандартам и не допускать брака в готовой продукции.

Производительность линии РТТ составляет 240 тысяч компонентов в час. Здесь происходит полный цикл по установке компонентов на платы и сборке изделий — IP-видеокамер, роутеров, коммутаторов и другого телеком-оборудования, на выходе получается готовая упакованная продукция.

Сейчас РТТ работает с теми компонентами, которые предоставляют сами заказчики. Как правило, детали привозят из стран Азии, некоторые производят в России, в частности, корпуса, провода и другие. Компания в перспективе планирует развивать собственную базу компонентов в рамках реализации программы импортонезависимости.