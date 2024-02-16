Экономика

Минпромторг пригрозил ритейлерам регулированием продаж газет при отказе от их реализации

Минпромторг РФ призвал торговые сети нарастить объемы представленных на полках магазинов периодических печатных изданий, в случае отказа министерство может ввести нормативное регулирование этого направления. Об этом говорится в сообщении Минпромторга.

«Виктор Евтухов (замглавы Минпромторга - ред.) призвал все торговые сети пойти навстречу СМИ, в течение месяца наладить контакты и проработать вопрос реализации в супермаркетах российских периодических изданий. В противном случае, с учетом социальной значимости вопроса, министерство будет вынуждено ввести нормативное регулирование этого направления и инициировать законодательное закрепление за периодикой места на торговых полках магазинов», - приводит ТАСС сообщение министерства.

Замглавы отметил, что часть торговых сетей (например, «Магнит», «Лента» и некоторые другие) ответственно подходят к делу и уже работают с печатной периодикой, при этом объемы и представленность печатной продукции «можно и нужно наращивать».