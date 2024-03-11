Юрий Власюк: Великие Луки будут укреплять позиции в промышленном производстве

Почему город Великие Луки закрепил за собой звание «Промышленной столицы региона», объяснил генеральный директор ООО «Великолукский кабельный завод» Юрий Власюк в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Название "Промышленная столица" давно закрепилось за городом Великие Луки. Зачастую это было связано с наследием СССР, были построены огромные предприятия. Сейчас это связано с тем, что большой объем предприятий удалось удержать и модернизировать в период перестройки. Даже ведутся планы по модернизации тех предприятий, который сейчас не функционируют, по выпуску продукции», – сказал гость студии.
Юрий Власюк отметил, что и у старых заводов и фабрик есть бизнес-проекты. Он надеется, что эти предприятия в той или иной форме будут и дальше существовать.
«В чем этот феномен сейчас? Есть целый ряд особенностей. Например, территориальное удобство: близко проходят федеральные трассы, удобная логистика. На протяжении многих лет индекс промышленного производства всегда выше среднероссийского», – продолжил он.
По мнению генерального директора, такие показатели удается достичь благодаря тому, что многие руководители существующих предприятий развиваются, строят новые цеха, покупают оборудование, осваивают новые образцы продукции.
«Город Великие Луки сейчас является промышленной столицей. Уверен, что город будет укреплять паритетные позиции в индексе промышленного производства», – добавил Юрий Власюк.