Экономика

Юрий Власюк: Великие Луки будут укреплять позиции в промышленном производстве

Почему город Великие Луки закрепил за собой звание «Промышленной столицы региона», объяснил генеральный директор ООО «Великолукский кабельный завод» Юрий Власюк в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Название "Промышленная столица" давно закрепилось за городом Великие Луки. Зачастую это было связано с наследием СССР, были построены огромные предприятия. Сейчас это связано с тем, что большой объем предприятий удалось удержать и модернизировать в период перестройки. Даже ведутся планы по модернизации тех предприятий, который сейчас не функционируют, по выпуску продукции», – сказал гость студии.

Юрий Власюк отметил, что и у старых заводов и фабрик есть бизнес-проекты. Он надеется, что эти предприятия в той или иной форме будут и дальше существовать.

«В чем этот феномен сейчас? Есть целый ряд особенностей. Например, территориальное удобство: близко проходят федеральные трассы, удобная логистика. На протяжении многих лет индекс промышленного производства всегда выше среднероссийского», – продолжил он.

По мнению генерального директора, такие показатели удается достичь благодаря тому, что многие руководители существующих предприятий развиваются, строят новые цеха, покупают оборудование, осваивают новые образцы продукции.