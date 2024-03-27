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Экономика

Бортовой компьютер на тракторе в псковском поле

28.03.2024 17:00|ПсковКомментариев: 0

Реальность сегодняшнего дня: современные цифровые технологии помогают сделать сельхозтехнику более эффективной, и помогают работающим на ней аграриям больше успевать за столь ценный летний рабочий день. Свою оценку технике и электронике в сельском хозяйстве дали молодой специалист и опытный руководитель сельхозпредприятия.

 

Перспектива для молодежи

В минувший вторник, 26 марта, во время проведения регионального чемпионата «Профессионалы» – движения молодых, помогающего выявить талантливые кадры – в конференц-зале Псковского агротехнического колледжа собрались эксперты в сфере сельского хозяйства. Они обсудили вызовы, стоящие перед отраслью, и вопросы подготовки профессиональных кадров для агропромышленного комплекса.

О новшествах и тенденциях внедрения новых технологий в сельское хозяйство рассказал заместитель гендиректора компании «Еврохимсервис», официального дилера Ростсельмаш в регионе, Максим Викторов. Он презентовал обширную линейку техники отечественного производства, включая новинки, и рассказал про открытие нового Тракторного завода. Отдельно эксперт остановился на разработках в цифровом сегменте – на платформе агроменеджмента РСМ Агротроник, которая позволяет объединить электронные опции в одну экосистему. В результате различные наборы электронных опций Ростсельмаш могут работать и как отдельные элементы, и в тесной взаимосвязи для повышения эффективности всего парка сельхозтехники в конкретном хозяйстве.

Молодежь в новых технологиях видит перспективу и большой интерес. Как говорит третьекурсник Дмитрий Кондратьев: «Комфорт имеет значение, но в первую очередь важно, чтобы машина была надёжной и умела «думать». С бортовым компьютером работать куда продуктивнее. Грубо говоря, не надо с ключом лезть и проверять все узлы, сразу знаешь, где и что поправить. Мелочь, а как меняет дело», – считает молодой специалист.

Летом на практике в СПК «Агропром» молодой человек работал помощником механизатора на зерноуборочном комбайне VEKTOR 410. Машине не один сезон, она понятна и легка в управлении, да и в кабине удобно.

Дмитрий родом из аграрной династии, перед его глазами опыт отца и деда, и у него нет сомнений насчет правильности выбранной профессии. Он точно знает, что закончит учебу, отслужит в армии и вернется работать в поле:

«Многие мои ровесники просто боятся замарать руки, а я думаю, когда есть сила воли и понимание, что ты делаешь, то работа не сложна, а приятна. Труд во благо Родины».

Успешный сезон

В собственном крестьянско-фермерском хозяйстве уже десять лет трудится Александр Лопотов из Печорского района. Большую часть этого времени в развитии его агробизнеса помогает техника Ростсельмаш. Сначала — комбайн, в прошлом году к нему добавился трактор Ростсельмаш 2375, к предстоящему сезону фермер обзаводится самоходной косилкой.

В его хозяйстве 600 голов крупного рогатого скота. Запасая фураж для своих буренок, Александр Лопотов вносит личный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Техника нужна для заготовки кормов: многолетних трав и кукурузы на силос, пшеницы на комбикорм.

«Трактор весь сезон отработал без поломок. Производительность хорошая, — оценивает аграрий, — техника удобная и современная. По сервису нет вопросов. Думаю, качественное обслуживание существенно влияет на отсутствие поломок, значит, износ будет ниже, и техника окажется долговечнее».

Прошлый сезон завершился для Александра Лопотова серьезным личным достижением. Впервые в России был составлен специализированный отраслевой рейтинг менеджеров агропромышленного комплекса «Соль земли». Представители отрасли включили печорского фермера в число 50 лучших по стране управленцев в сфере сельского хозяйства.

В этом сезоне посевная еще не началась, основные работы придутся на вторую половину апреля, когда земля будет готова принять семенной материал.

«В посевную и уборочную соблюдение сроков очень важно, - отмечает фермер. - Весной в почве должно хватать влаги, чтобы растение успело развиться, а в конце лета и осенью, когда приходит время убирать, важно обойтись без потерь. На счету каждый день, поэтому для нас важна энерговооруженность. В нужные сроки техника должна показать свою эффективность».

Увеличить ее Александр Лопотов планирует в начинающемся сезоне. Перед его началом сервисная служба «Еврохимсервис» посетила предприятие, и установила на трактор опцию РСМ Агротроник Пилот 1.0 Электроруль, с помощью которой фермер рассчитывает, что производительность агрегата вырастет еще сильнее, а работающий на нем механизатор станет меньше уставать. Эта система позволяет достичь точности, которая в обычном режиме недостижима: система РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль автоматически управляет траекторией движения с точностью до 2,5 см, при этом самостоятельно разворачиваясь. Тогда все сроки будут соблюдены в точности, и посевная с уборочной пройдут четко по графику.

Валентина Семенова

Теги: #сельское хозяйство
Источник: Псковская Лента Новостей
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