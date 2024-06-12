Экономика

Россиянам рассказали о возможной потере всех безналичных долларов

Безналичные доллары и евро, находящиеся на счетах и депозитах, могут быть потеряны из-за новых американских санкций против Мосбиржи. Об этом предупредил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев, его цитирует 360.ru.

Эксперт объяснил, что фактически все безналичные доллары находятся на территории США. По его словам, российские валютные счета можно сравнить с зеркалами, отражающими средства, находящиеся на корреспондентских счетах в американском банке. «Если там все закрывается, зеркалу отражать будет нечего. Эти деньги могут быть потеряны навсегда», — пояснил экономист.

Он также добавил, что граждане России смогут продолжить покупать доллары и евро у банков-экспортеров на межбанковском рынке, так как в эти организации будет поступать валютная выручка. Однако вести валютные счета для россиян, торговать долларами и евро могут только банки, не попавшие под санкции, а их число сокращается, сказал эксперт.

Вместе с тем новые санкции не спровоцируют принципиальные изменения в российской банковской системе. Биржевые торги валютой — особенность рынка РФ, в большинстве стран такой рынок межбанковский, и даже при ежедневных оборотах в миллионы долларов «это никого не смущает», заключил Александр Лосев.

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Как отмечает «Лента.ру», Министерство финансов США 12 июня ввело санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Последний выступает посредником в сделках с валютой на бирже и входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария. Мосбиржа сообщила, что прекратит торги в долларах США и евро на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках.