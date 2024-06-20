Происшествия

Полиция проведет проверку по факту взрыва петарды на территории зооприюта в Пскове

Сегодня на территорию зооприюта «Шанс» в Пскове забросили петарду. По данному факту УМВД России по городу Пскову проведет проверку, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«УМВД России по городу Пскову инициативно зарегистрирует материал проверки по факту публикации в СМИ, на место в рамках проверки выедет участковый уполномоченный полиции, в зоне обслуживания которого находится данная территория», - отметили в ведомстве.

Ранее в «Шансе» отметили, что петарда взорвалась неподалеку от сотрудников зооприюта.