Общество

Выдра Бухля выжила из псковского подворья лебедя Мартина

Выдра Бухля, которая живет в подворье «Птичий дворик» в Псковском районе, вытеснила из местного пруда лебедя Мартина. Птицу пришлось передать в монастырь. Об этом сообщается в группе подворья в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Птичий дворик» / «ВКонтакте»

«Бухля стала Мартина выживать. Она себя чувствует хозяйкой этой территории. И когда она плавает, он из прудочка уходит на зону газона, чувствует себя некомфортно, очень нервно себя ведет, поэтому мы приняли решение его передать», - рассказали в подворье.

Лебедя Мартина перевезли в Крыпецкий монастырь, где есть большой водоем.

«Передача прошла не так гладко, как мы думали, он там оставаться не хотел, несмотря на прекрасное место. Пруд шикарный, много зелени, мелкая рыбешка плавает, ему там должно быть хорошо. Радости не было ни у кого, он просился домой, но вариантов не было. Мы еще час там провели, чтобы он адаптировался чуть-чуть. Взяли туда его кормушку, зерна насыпали, немного успокоился. Очень надеемся, что Мартин приживется на новом месте. По крайней мере, мы за него спокойны», - добавили в подворье.

Напомним, осенью 2023 года выдра Бухля пропала на территории подворья «Птичий дворик», теперь она живет на свободе.

Щенок выдры по кличке Бухля в подворье «Птичий дворик» появился осенью 2022 года.