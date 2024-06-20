Общество

Евгений Васильев: Необходимо восстанавливать любовь врачей к своей профессии

Одна из задач псковского здравоохранения - создание комфортных условий работы для врачей, чтобы избежать эмоционального выгорания. Об этом и. о. главного врача Псковской Детской областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев заявил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 20 июня.

«Раньше сотрудники больницы каждый год ставили детские сказки, но потом это было прервано. Люди настолько психоэмоционально выгорели от работы, настолько морально устали от постоянного дефицита кадров, постоянной рутинной работы, что ничего другого уже просто не хотелось. Отсюда вышла одна из задач, с которой я пришел на свою должность – создать те условия, когда у них вновь возникнет это чувство и желание созидать, чтобы была моральная составляющая отдохнувшего человека», – рассказал Евгений Васильев.

Он добавил, что людей уже не удержать и не заманить на работу только деньгами, так как люди слишком сильно морально выгорают.

«Я на стороне этих сотрудников, понимаю, почему это происходит. Необходимо восстановить любовь к профессии, которая иссякла из-за недостаточного количества рабочих рук», – заключил Евгений Васильев.