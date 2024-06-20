Евгений Васильев: Необходимо восстанавливать любовь врачей к своей профессии

Одна из задач псковского здравоохранения - создание комфортных условий работы для врачей, чтобы избежать эмоционального выгорания. Об этом и. о. главного врача Псковской Детской областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев заявил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 20 июня.
Он добавил, что людей уже не удержать и не заманить на работу только деньгами, так как люди слишком сильно морально выгорают.
«Я на стороне этих сотрудников, понимаю, почему это происходит. Необходимо восстановить любовь к профессии, которая иссякла из-за недостаточного количества рабочих рук», – заключил Евгений Васильев.