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Галина Неваленная об удаче школы №20 и борьбе за деревья

20.06.2024 15:54|ПсковКомментариев: 0

Гостем программы «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 20 июня стала депутат Псковской городской Думы по округу №13, заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы Галина Неваленная. Что волнует жителей ближнего Запсковья? Скоро ли откроется физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа у школы №20? Как в округе №13 решают вопрос со спилом опасных деревьев? Депутат ответила на эти и другие вопросы в беседе с Любовью Кузнецовой. 

 

Большой ФОКОТ у школы №20

- Галина Ивановна, сейчас идет серия так называемых депутатских выездов. Вы с коллегами начали осмотр с ФОКОТа рядом со школой №20. Да, объект не без проблем. Но, насколько я поняла из тех материалов, которые, в частности, прочитала на Псковской Ленте Новостей, этот спорткомплекс открытого типа позиционируется не только как пришкольный стадион, но и как место спортивных занятий для всего микрорайона?

- Да, вы правильно говорите. Есть такая практика — контрольные выезды. Понятно, что в округ мы выезжаем, выходим в течение года много раз, а это именно контрольные выезды. Мы подводим итоги предыдущего контрольного выезда, он проводится раз в год, и намечаем планы на будущее. Если необходимо, то проводятся и специальные выезды. И надо отдать должное администрации города, Борису Андреевичу Елкину (главе Пскова — ред.), что он всегда откликается, находит время в своем плотном графике.

Округ №13 — это ближнее Запсковье, исторический красивый район. В том числе здесь есть современные здания, дома и школы. В моем округе школы №20 и №12. На самом деле, это большой современный ФОКОТ, вообще повезло школе №20 — у них большая территория, и расположена школа практически в центре Запсковья. И этот спортивный комплекс изначально рассматривался, естественно, как для школы, так и для жителей. Мы уже не первый раз туда выезжаем, потому что это достаточно социально ориентированный, если так можно сказать, объект. Хотелось бы, чтобы он все-таки заработал, как мы планируем. И будет обозначено время, когда он будет открыт для посещения, не только для школьников.

Уже школьники занимались здесь — до конца учебного года, в весенний период, но, естественно, под контролем преподавателей, потому что там есть и снаряды, и объекты, которые требуют контроля. Поэтому мы, когда встречались с нашими активными жителями, которые ждут-не дождутся, когда он у нас откроется, говорили про то, что обязательно, во-первых, контроль должен быть народный, чтобы не было вандализма, потому что там очень хорошо и современно. Даже если не хочется заниматься спортом, придя туда, обязательно чем-нибудь займешься и найдешь по душе занятие. Даже просто наблюдать за ребятами. И, естественно, будет видеонаблюдение, освещение, чтобы обеспечить и безопасность, и сохранность. Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем жителям нашего города и особенно Запсковья — прошу бережно относиться к таким объектам, потому что он, естественно, не на один год строится.

- Галина Ивановна, практика обустройства ФОКОТов рядом с учебными заведениями достаточно распространенная. Приведу в пример лицей «Развитие», там тоже ФОКОТ, открытая площадка. И она стала настолько притягательной — кто-то потихонечку начал выходить на пробежки, на каких-то снарядах заниматься. Думаю, вы со мной согласитесь и как доктор, и как депутат, что эти занятия способствуют ведению здорового образа жизни?

- Да, в этом году Год семьи, и сейчас тренд на семейные занятия спортом и вообще на семейные совместные мероприятия. И там как раз для всех будет интересно. Там хорошее расположение, все в поле зрения. Допустим, если контролировать ситуацию, особенно младших детей. И родителям есть, чем заняться. И мы недавно смотрели по деревьям, чтобы убрать аварийные. Это тоже актуальная тема. Настолько комплексно подошли. Хочу выразить благодарность администрации города, это всегда на контроле. Да, были определенные проблемы с подрядчиками, но никогда эта тема не уходила с актуальной страницы. И все-таки я думаю, что наш контрольный выезд был заключительным акцентом, и мы все-таки летом этот объект сдадим, чтобы люди там занимались.

Ремонт проезда

- Поговорим о ремонте проезда между домами №39 и №47 на улице Труда. Ремонт идет, хотя изначально местные жители не особенно в это верили. И тем больше радость сейчас.

- Хочу сказать, что в нашем округе и на Запсковье ремонтировали две магистральные дороги — улицы Текстильную и Труда. И когда ремонт осуществлялся, всем жителям хотелось, чтобы не только магистральные дороги, но и все съезды, а заодно и двор привели в порядок. И мы объясняли, что это федеральные средства, что невозможно сворачивать в каждый двор и асфальтировать каждый двор, но все хотели. Естественно, выбираются те проезды, которые в большей степени нуждаются в ремонте, которые в большей степени социально востребованы.

Этот проезд идет мимо детского сада, и по этому проезду ходят и взрослые, и дети, и там не было полноценного тротуара, и дорога была вся разбита. Поэтому он достаточно востребованный.

На самом деле, скепсиса стало меньше, но он все равно присутствует. Когда начинаются ремонтные работы, опять же, есть скептики, которые говорят: «Начали, неизвестно, когда закончат». Сейчас, на самом деле, все ремонтные работы в основном проводят в срок. И я жителям говорю, что мы с вами — и есть народный контроль. Смотрим, как укладывают асфальт. И если видите какие-то, на наш взгляд, отступления от нормативов, своевременно сигнализируйте, чтобы избежать таких проблем.

У нас так же было, когда мы решали вопрос об асфальтировании дорожек перед библиотекой «Родник». Там они без бордюров, и планировалось это поздней осенью, и тоже: «Вы не успеете, зима, как всегда».

- Скепсиса было еще больше.

- Но мы все успели, сделали. И весной, и даже по осени кто-то уже успел походить по новым дорожкам, а весной особенно. Бывают потом замечания. Понятно, что у нас такие зимы, после которых иногда что-то где-то с покрытием происходит. Но это особенность наших сезонов. 

- Очень здорово, что есть тротуар.

- Да, и дальше у нас начинается зона рынка. Это следующий наш вопрос, который тоже на повестке дня. Мы стараемся в округе не просто отдельными вбросами что-то делать, а чтобы это было комплексно, чтобы некая завершенность была. Поэтому мы озвучивали и проблемные вопросы на следующий год.

Амбициозные планы

- Здорово, когда есть такое планирование. Кстати, по прошлому году многое удалось решить?

- Мы планку себе всегда ставим выше, достаточно в хорошем смысле амбициозные планы ставим. Мы уже не первый раз участвуем в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» с нашей территорией на улице Застенной от улицы Олега Кошевого до улицы Труда, там у нас сквер. И здесь абсолютно все зависит от активности населения. У нас есть микрорайоны, где традиционно активно люди голосуют, и их общественные территории выигрывают. Мы опять выставлялись, и привлекаем внимание, и проводим субботники, и там значительно чище стало. Но вот никак нам пока не победить. Хотя, хочу сказать, что в голосовании могут участвовать все, не обязательно жители только 13-го округа. Пользоваться-то будут все.

Активность жителей

И вообще я хочу сказать про мнение жителей. Не буду озвучивать, какой адрес. У нас в прошлом сезоне планировалось установить детскую площадку по заявке. Небольшой дом на улице Труда. И когда уже дело дошло до того, что надо устанавливать и планировать, где, в каком месте, вдруг часть жильцов — больше чем 50%, сказали, что им не нужна детская площадка.

- Изменили свое мнение.

- Мы были рады, что там будет детская площадка. Но если жители сказали «нет», значит — нет. Они объяснили это тем, что там не так много маленьких детей, хотя потом жалели, потому что у них есть внуки. Но повезло тем, кто у нас вошел в эту программу, кто был там не первым в очереди, но быстренько продвинулись. То есть кому-то повезло, хотя потом другие жалели.

Когда мы говорим: «Да, вы не первые», некоторым хочется сегодня-завтра площадку, результат. А мы говорим, что уже очередь создалась. Или же иногда бывает, что с больших объектов экономится какая-то небольшая сумма, и ее хватит только на маленький дворик, как у нас было на Белинского. Они тоже были не первые, но они были в программе. И вот именно на их маленький уютный дворик хватило этих денег. То есть все в наших руках, в руках жильцов многоквартирных домов.

Два подъезда, два ТОСа

- Про Труда, 5. Опять же, небольшой домик. Активное участие принимают в программе «Формирование комфортной городской среды». Вы заходили туда во время контрольного выезда. Интересная штука в том, что они решили создать ТОС.

- Да, причем ТОС может создавать целый дом, один подъезд, несколько домов. Когда решается вопрос, допустим, благоустройства территории или установки детской площадки, как правило, мы говорим с целым домом, потому что отмежевана территория всему дому, иногда трудно договориться со всеми. И можно запланировать замену оконных блоков, дополнительное освещение, видеонаблюдение. Они хотели бы, конечно, и фасады, но это уже другая статья расходов. И импонирует, что им хочется самим жить в чистеньком уютном доме, они говорят, что это, так сказать, туристическая тропа, потому что рядом объект наследия ЮНЕСКО. И у нас много таких мест на Запсковье. Жители хотят, чтобы было не стыдно за наши дворы.

И там же часть улицы пешеходная, поэтому организация ТОС позволяет им дополнительно что-то сделать в доме. И Борис Андреевич достаточно подробно, убедительно говорил. Людям нравится, когда власть напрямую общается с людьми. Он говорил, что можно войти сразу в несколько программ. И там, где более активные, смекалистые жители, уже даже в нескольких программах выигрывали. Стоит отметить, что меняется даже с каждым годом объем финансирования.

- И условия.

- И условия, да. То есть можно войти в несколько и не отчаиваться, если мы не первые. Я приводила примеры, как повезло тем, кто уже заявился, но был не первый. Бывают такие подарки судьбы.

ТОСы — для небольших домов?

- Да, они обязательно должны быть, чтобы стимулировать людей. Галина Ивановна, вы уже сказали, что, когда обсуждаются вопросы на уровне советов многоквартирных домов, чем больше дом, тем больше проблем. Это особенность и специфика вовсе не только округа №13. Как вы считаете, ТОСы — жизнеспособны только в домах-малышах, как Труда, 5? Или все-таки можно надеяться и работать с тем, чтобы и большие многоэтажки вовлекать?

- Мы приводим положительные примеры, причем не только своего округа. Когда у нас люди сомневаются, мы говорим: «Посмотрите тот дом». У нас на Новоселов долго критиковали, спорили и все никак не хотели решиться, кто из них будет старший по дому. Решились. И все быстро получилось. И договорились по деревьям, какие деревья убираем, какие оставляем, чтобы парковку увеличить. И как заасфальтировать двор. И мы уже приводим в пример: «Посмотрите, большой дом, но договорились же». Тем более, что лучше выбирать то, что устраивает всех. По лавочкам спорный вопрос — не будем лавочки, а асфальт всем нужен абсолютно. Парковки нам нужны, вам не нужны. Нам тут дерево нужно, другим не нужно. У нас по одному дереву спорили, спорили, потом был ураган, и дерево упало на лавочку. Слава Богу, никого не задавило. Я говорю: «Вот видите, природа сама вам подсказала, что это дерево точно надо убрать». Иногда бывает: «Мы его посадили, мы его растили», а деревья тоже становятся аварийными.

И вот как раз ТОС может, например, захватить один подъезд. И вот этот один подъезд на своем примере покажет, как они обустроили свою лестничную площадку. И вторые поверят. Этот пример в хорошем смысле заразителен. Поэтому мы приводим примеры, даже говорим: «Сходите, посмотрите, поговорите с ними. Они тоже вам расскажут, что никто не хотел на себя брать эту общественную нагрузку. Это же надо после работы, надо ходить по квартирам». Но опять же, какая-то критическая точка кипения проходит, и не с первого раза. В некоторые дворы мы приходим по несколько раз.

Проблемно, когда вообще, например, эта территория так поделена, что несколько домов между собой должны договориться — все вместе. Не будем же мы один треугольничек асфальтировать. Хотя по таким местам большой проходимости ставится вопрос, чтобы, может быть, какие-то еще программы были, потому что все развивается. Но однозначно: активность жителей — это практически всегда залог успеха. И для всех, кто участвует в ТОСах, дополнительные конкурсы проводятся. В конце концов никто не проигрывает. Если не с первого раза, то со следующего. Руки не должны опускаться.

Борьба за деревья

- Несколько раз вы упоминали зеленые насаждения. Мы с вами периодически, встречаясь за этим информационном столом, разговариваем на тему работы с зелеными насаждениями. Очень четко помню, что для вас тема очень дорогая. Вы не из тех депутатов, которые говорят: «Спилить и все, так оно будет проще». Вы стараетесь работать, что называется, за каждое зеленое насаждение. А ближнее Запсковье — это довольно зеленый, в общем-то, микрорайон. Свою политику борьбы за каждое зеленое насаждение вы, я полагаю, продолжаете?

- Да. Причем, когда мы встречаемся, как правило, есть два мнения. Кому-то эти кусты, деревья мешают, потому что листва загораживает окна и балконы. А кто-то говорит, что его бабушка это дерево растила. Поэтому ищем компромисс. Если, допустим, мы сомневаемся, я говорю, давайте оставим осенью, посмотрим весной. А весной, например, дерево не распустилось. На самом деле, и теплотрассы, и ремонты идут. И когда дерево маленькое, его очень близко к фундаменту располагают. И нормативы сейчас другие стали. Поэтому иногда не с первого раза, но потом убеждаем. И все-таки, в городе должны быть определенные деревья, которые, конечно, быстро растут, и которые не столь аварийные. Или высокие кустарники. Люди привыкли, что было зелено. Если все это вырубить, когда еще вырастут эти деревья? Это мы все учитываем.

Есть просто какие-то деревья-реликвии. У нас есть старинное дерево, но оно так расположено — там два дома, угол. Там не бывает сильных ветров. Обычно во время урагана падают деревья на более открытом месте. Но бывает стихия, бывает машины. Кому-то это принципиально важно — парковка. Часто жалуются, мол, если мы сделаем парковку, прямо под окнами будут ставить машины. Или, например, если детский сад во дворе или рядом с домом. Мы убеждаем, говорим, что мы живем в достаточно большом городе. Все-таки центр региона. Везде свои минусы. На хуторе другая атмосфера.

- И другие минусы.

- И минусы, и плюсы. Когда мы начинаем говорить, что детей привозят в детский сад и машины ставят, я говорю: «Они же ставят их на 5, на 10 минут. У вас же тоже были дети и внуки». Конечно, когда мы живем в многоквартирном доме, мы должны это учитывать, должен быть коллективный разум. Даже если что-то не очень нравится, мы должны подчиняться большинству и какому-то хорошему соседству, мы же все вместе живем.

Беседовала Любовь Кузнецова

Видеоверсию эфира можно посмотреть по ссылке ниже. 

Пресс-портрет
Неваленная Галина Ивановна Депутат Псковской городской Думы по округу №13, главный врач Псковской городской поликлиники
Теги: #Гордума #псков #депутат
Источник: Псковская Лента Новостей
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