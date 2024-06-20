Общество

С оберегами и традициями Великолукского и Палкинского районов познакомились гости выставки «Россия»

Череду презентаций муниципальных образований Псковской области на выставке-форуме «Россия» продолжают Великолукский и Палкинский районы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Сегодня, 20 июня, посетители стенда региона под руководством мастеров из Палкино участвовали в росписи гипсовых изделий, на которых изображен герб района, а также создали народную куклу-оберег. Участники мастер-класса могли выбрать различные техники росписи и материалы, чтобы придать своему гербу неповторимый вид. В процессе работы они узнали об истории Палкинского района и его символике.

Делегацию Палкинского района на выставке-форуме представили директор Детской школы искусств Галина Радкевич и преподаватель декоративно-прикладного творчества Анна Алтимирова, работники районного досугового объединения Оксана Сергеева и Раиса Кореневская.

Рукодельницы Булынинского дома кульутры Ольга Романова и Анастасия Евдокимова провели мастер-класс по изготовлению славянского оберега — обрядовой куклы-мотанки «Птица счастья». Изделие считается хранителем семейного счастья и благополучия, а также предвестником позитивных перемен.

«Техника хоть и кажется простой, но требует специальных навыков и определенной сноровки. В старину такой оберег висел в каждом доме, помещали его обычно под потолком в прихожей, чтобы каждый входящий прошел под ним. Делалось это специально для того, чтобы оберег забрал все отрицательное, с чем человек может прийти в дом», — рассказали умелицы.

Ранее Невельский муниципальный округ и Островский район презентовали свои культурные особенности и традиции.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Грандиозное событие, развернувшееся на площадях Выставки достижений народного хозяйства в Москве, представляет все 89 регионов страны, а также федеральные Министерства и крупные корпорации.

Новость подготовлена по материалам газет Палкинского райна «Льновод» и Великолукского района «Наш путь»