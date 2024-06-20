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Общество

Сквер на улице Холмской в Великих Луках обновили после активности вандалов

20.06.2024 15:54|ПсковКомментариев: 0

В сквере на улице Холмской в Великих Луках провели ремонтные работы, которые стали необходимы из-за активности вандалов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации. 

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Раньше в этом месте на берегу реки Ловать был пустырь, который облюбовали собачники. В 2017 году в рамках празднования 850-летнего юбилея Великих Лук там разбили сквер с обустроенными пешеходными дорожками и парковыми диванами. Реализовать этот проект помог великолукский завод «Реостат».

В администрации отметили, что теперь этот сквер – один из любимых зеленых уголков для отдыха жителей микрорайона с красивым видом на Ловать, однако время и отдельные жители города, не желающие беречь сделанное, «внесли негативный вклад в состояние этого парка». Часть плитки повредили, урон нанесли и скамейкам. Сквер требовал нового благоустройства.

И вновь завод «Реостат» как социально ответственное предприятие не остался в стороне и оказал спонсорскую помощь в выполнении восстановительных работ – замене плитки. А в рамках проведения ремонтных работ силами муниципального предприятия «Зеленхоз» удалось отремонтировать лавочки.

Администрация города Великие Луки благодарит завод «Реостат» за вклад в благоустройство и развитие комфортной городской среды, неравнодушие к городу и жителям.

«Стоит отметить, что все больше и больше предприятий проявляет инициативу в благоустройстве города. Ведь Великие Луки – это наш общий дом, и в наших руках сделать его ещё более комфортным и привлекательным», - добавили в администрации. 

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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