Экономика

Псковичам рекомендуют следить за налоговыми уведомлениями онлайн

Во избежание просрочки платежей по налогообложению псковичам предлагают пройти авторизацию на портале «Личный кабинет налогоплательщика». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

На «бумаге» налоговые уведомления люди начнут получать в сентябре. При этом оплатить имущественные налоги за 2023 год псковичи будут обязаны в срок не позднее 2 декабря 2024 года.

Чтобы избежать просрочки платежа, гражданам предлагают освоить быстрый способ получения необходимой информации о налогах. Оперативно получать ее позволяет интернет-сервис Федеральной налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

На сегодняшний день электронный способ взаимодействия с налоговыми органами выбрали уже более 223 тысячи жителей Псковской области.

Подключиться к сервису можно непосредственно в налоговом органе, получив регистрационную карту с логином и паролем. Сделать это можно лично в любом налоговом органе России, осуществляющем взаимодействие с физическими лицами, независимо от места жительства и постановки на учет. Для этого необходимо иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Подключиться можно с помощью подтвержденной учетной записи на Едином портале госуслуг (ЕПГУ), используя реквизиты доступа для авторизации портале. Нужно лишь зайти на сайт Федеральной налоговой службы, выбрать раздел «Физические лица» и нажать на кнопку «Войти через Госуслуги» (ЕСИА). Затем ввести логин и пароль от аккаунта в электронной системе и подтвердить регистрацию. Через несколько дней будет создан личный кабинет налогоплательщика. Входить в него также предстоит через Госуслуги.