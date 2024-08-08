Экономика

Вовремя посеешь — вовремя пожнёшь

В ООО «Агрофирма «Черская» в Палкинском районе, как и в других хозяйствах региона, в самом разгаре уборочная кампания. Темпы и показатели растут с каждым днём, несмотря на сложившиеся погодные условия, которые порой затрудняют работу аграриев.

Как дождливое лето сказалось на урожайности? Каковы успехи хозяйства в текущем году, и какой вклад в общее дело вносит современная техника? Об этом и многом другом Псковской Ленте Новостей рассказал главный инженер ООО «Агрофирма «Черская» Сергей Гиль.

О модернизации

- Расскажите для начала о себе, как давно вы трудитесь в хозяйстве? Что послужило причиной выбора этой профессии?

- Я работаю в агрофирме «Черская» с августа 2009 года. К технике всегда тяготел, потому получил среднее специальное образование, связанное с ремонтом и техническим обслуживанием транспорта. А после пошёл работать по специальности.

- Семья тоже трудится в сфере сельского хозяйства?

- Нет, семья в этом процессе не участвует. Но мой выбор, конечно, родные поддерживают, понимают, какая это важная работа.

- Ещё бы, ведь агрофирма «Черская» входит в десятку лучших производителей молока Псковской области (рейтинг составляется комитетом по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области) и поставляет продукцию крупнейшим производителям молочных продуктов в России. В этом году хозяйство реализовало стратегически значимый проект, что он подразумевал?

- Модернизация ферм и инфраструктуры ООО «Агрофирма «Черская» началась в 2014 году, когда собственником хозяйства стала ГК «Терра Нова». Были капитально реконструированы три двора для дойных коров, построенные в советские времена, - в деревне Вернявино, где располагается центральная усадьба хозяйства. Здесь же в 2022-2023 годах построили два современных двора с беспривязным содержанием животных, куда перевели молодняк, прежде содержавшийся на фермах в соседних деревнях на отдалении до 10 км. Объединение всего поголовья завершилось весной 2024 года, после перевода животных с наиболее отдаленной фермы в деревне Речевицы на последний построенный двор, «шестой». Сейчас в новых построенных и реконструированных фермах насчитывается свыше 1700 голов племенного молочного крупного рогатого скота. Благодаря локализации животных в одном месте, удалось создать эффективную централизованную систему подготовки кормов, все они теперь приготавливаются рядом с фермами или в непосредственной близости от них.

- Знаю, что кормам в хозяйстве уделяется особое внимание.

- Да. Силос, который заготавливается хозяйством с использованием, в том числе, 8 новых силосных ям (общим объемом 4 000 тонн) на центральной усадьбе хозяйства, обеспечивает основу для подготовки единого, высокоэнергетического и калорийного корма для всех животных. Проведена большая работа по улучшению процессов в заготовке кормов и кормлении. «Черская» неоднократно получала награды, в том числе за победу на конкурсе «Лучший разнотравный силос/сенаж» в 2017 году, было отмечено в 2018, 2020 и 2023 годах дипломами и наградами за победу в номинации «Лучший кукурузный силос».

- Где всё это произрастает?

- Агрофирма «Черская» использует земельные угодья общей площадью 7,5 тыс. га для заготовки кормов из кукурузного силоса, сенажа и сена для своего скота и зерна на продажу. В ближайшие 5 лет планируем ввести в оборот еще 5000 га сельскохозяйственных земель для выращивания зерна и рапса на продажу.

- Каковы успехи этого года? Какими были размеры посевных площадей, сколько урожая уже собрано?

- Озимой пшеницы в этом году посеяли 628 гектаров, овса - 216 га, рапса - 102 га. Скошено 1025 га, из них уже заложили 5,5 тонн силоса. Кроме того, перезалужено 150 га многолетних трав, посеяно 150 однолетних. В планах на будущее рост посевных площадей, по пшенице планируем выйти на 700 га, по овсу и рапсу - 260 га.

- Показатели текущего года в сравнении с предыдущим увеличились?

- Да, по той простой причине, что в прошлом году было засушливое лето, и с травой было проблематично. В этом году такая проблема отсутствует.

- Таким образом, дождливая погода поспособствовала увеличению объёмов?

- Да, росту травы - однозначно. А зерно убирать порой мешает: комбайны вязнут, уборка становится проблематична, спасает буксировка. Бывает, целый день ждёшь, чтобы полтора часа поубирать зерно. Потом снова начинается дождь, и нужно ждать, пока зерно (пшено) просохнет, приходится ловить момент.

О технике и профессионализме

- Какая техника применяется в ходе посевной и уборочной кампаний?

- У нас есть уборочные трактора разных производителей, прицепная техника, необходимая для вывоза собранного урожая с полей. В наличии большой фронтальный погрузчик, задействованный на трамбовке силосных ям. В этом году приобрели высокопроизводительный кормоуборочный комбайн Ростсельмаш F 2650. Это принципиально новый аппарат, который позволяет добиться производительности до 200 тонн в час. Также у нас есть три зерноуборочных комбайна этого же отечественного производителя - VECTOR 410, мы ими активно пользуемся, убираем зерно, пшеницу.

- Новая агромашина Ростсельмаш была задействована в текущую уборочную кампанию? Довольны приобретением?

- Да, в этом году при помощи F 2650 мы убрали уже два укоса, всё хорошо. Комбайн мощный, гораздо мощнее предыдущего, хотим ещё. В будущем также рассматриваем возможность приобретения гусеничного хода, который встречается на некоторых моделях комбайнов и обеспечивает повышенную проходимость. С учётом наших погодных условий такая необходимость есть.

- Как механизаторы отзываются о новой агромашине?

- На новой технике всегда работать приятнее, комфорт присутствует. К примеру, комбайн оснащён кондиционером - это важно.

- Во время освоения техники возникали какие-либо трудности?

- Нет. К нам приехали представители официального дилера ООО ТК «Еврохимсервис», провели обучение, показали комбайн непосредственно в работе в поле. Всё доступно объяснили, и мы приступили к работе. Конечно, всего учесть и знать невозможно, на возникающие по ходу дела вопросы сервисные инженеры отвечают оперативно.

- Я так понимаю, сервисным обслуживанием вы довольны?

- Да, сервис хорошо отрабатывает, всегда на связи, помогают нам. Сервисный инженер часто бывает у нас: даже если едет мимо, при необходимости заскочит, что-то подскажет, расскажет. Сервисом мы довольны, всё в порядке.

- Поломки часто случаются? Быстро ли поставляются запасные части?

- Что касается нового комбайна, поломок нет, так как он свежий - но если они и появятся, сервис отработает в рамках гарантии. Периодически требуется замена расходных материалов, которые всегда поставляются оперативно, всё есть в наличии.

- Насколько важно своевременно обслуживать агромашины и применять оригинальные комплектующие? Влияет ли это на износостойкость техники?

- Безусловно, влияет. Мы ежедневно проводим осмотр техники перед выпуском на линию. Кроме того, существуют сервисные интервалы, которые следует строго соблюдать, всё это прописано в регламенте, предоставляемом вместе с комбайном. К примеру, на 1000 моточасов делается большое техобслуживание, каждые 250 моточасов - промежуточные ТО, когда обслуживается двигатель, меняются: масло, смазывающие материалы, фильтры и тому подобное. Это необходимо по ряду причин. Во-первых, чтобы комбайн оставался на гарантии. Во-вторых, обслужен и подготовлен - значит, уверен в завтрашнем дне.

- Какой вклад вносит техника в общий успех уборочной и посевной?

- Без техники совершенно никуда. XXI век на дворе, всё механизировано, руками мы ничего не делаем - не сеем, не пашем. Поэтому каждая агромашина имеет очень большое значение. От того, насколько она подготовлена, надёжна и работоспособна, зависит конечный результат. У сельхозпроизводителей одна истина: вовремя посеешь - вовремя пожнешь. Есть фазы, в которые нужно успеть посеять, чтобы получить в будущем хороший урожай, и у техники здесь главенствующая роль, так как она помогает провести посевную и уборочную кампании на высшем уровне.

Беседовала Ульяна Лаблюк

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