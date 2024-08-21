Экономика

Следить за правильным питанием в регионах начнут российские ученые

В России создадут сеть региональных Центров мониторинга фактического питания населения. Проект в качестве головной организации реализует Федеральное государственное бюджетное учреждение науки (ФГБУН) «ФИЦ питания и биотехнологии» (ФИЦ — федеральный исследовательский центр) по согласованию с Минобрнауки РФ, Минздравом РФ, Роспотребнадзором и Российской академией наук (РАН).

Центры будут следить за правильным питанием в регионах и оперативно реагировать в случае выявления дефицита тех или иных полезных веществ, минералов и витаминов в пище. В частности, специалисты будут формировать оптимальные рационы для разных групп населения и направлять региональным властям рекомендации о производстве специализированных продуктов — продовольствия, которое содержит необходимые для здоровья людей макро- и микронутриенты.

«При разработке рационов ученые стремятся задействовать ресурсную базу региона. При этом стоит учитывать, что большая часть территории нашей страны находится в климатически неблагоприятных условиях. Поэтому важно, чтобы местные производители пищевой продукции провели инвентаризацию своих возможностей и определили, в каких направлениях они могут быть лидерами», — объяснил один из инициаторов проекта, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России академик РАН Виктор Тутельян.

По его словам, такие подходы позволят избежать унификации при формировании продовольственной корзины и учитывать физиологические потребности людей, проживающих в данной местности, пишут «Известия».