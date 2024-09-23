Экономика

О мерах поддержки бизнеса рассказали участникам круглого стола в Палкино

Круглый стол «Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в Псковской области» прошел в поселке Палкино. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие организовал Центр поддержки предпринимательства совместно с Центром социального обслуживания Палкинского района.

На круглом столе участники познакомились с мерами государственной поддержки бизнеса в Псковской области, которые можно получить в 2024 году, а также смогли получить индивидуальные консультации от профильных специалистов центра «Мой бизнес» и Центра социального обслуживания населения Палкинского района.

Поддержка бизнеса осуществляется в рамках президентского национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».