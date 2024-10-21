Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Иван, белиссимо!
Навстречу переменам бесплатное обучение
Господин Рейтингомер
Задай вопрос о мунреформе!
Лонгрид мифы о молоке
животноводство в Новосокольниках
Кружки и секции для детей
босиком по траве
Репортаж За достойный труд
велик могучим русский языка
 
 
 
ещё Экономика 21.10.2024 09:000 «Дневной дозор»: Почему торговые сети победили местные магазины? 22.10.2024 12:591 Николай Козловский: Все достижения экономики – результат ежедневного ответственного труда 22.10.2024 11:580 Псковская область заняла 59 место в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства 22.10.2024 08:000 Самозанятым хотят поднять лимит по доходам в 1,5 раза 21.10.2024 19:070 Свыше 3600 псковичей впервые заплатят налог на доходы от вкладов 21.10.2024 13:470 Псковская область заняла 52 место в рейтинге регионов по доходам населения
 
 
 
Самое популярное 17.10.2024 13:569 Все школы Пскова перейдут на «дистанционку» 15.10.2024 16:231 Псковский врач Дмитрий Корось погиб в ДТП в Опочецком округе 18.10.2024 10:440 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области 18.10.2024 10:581 Клирик Великолукской епархии запрещён в священнослужении после смертельного ДТП в деревне Алоль 15.10.2024 13:340 Пять школ Пскова закрыли на карантин
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Николай Козловский: Все достижения экономики – результат ежедневного ответственного труда

22.10.2024 12:59|ПсковКомментариев: 1

Глава города Великие Луки Николай Козловский представил очередное видеообращение, в котором рассказал о социально-экономическом-положении города Великие Луки в январе-августе 2024 года.

 

«Согласно данным статистики, объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами великолукских предприятий за январь-август вырос на 28,6 процента к аналогичному периоду прошлого года. В том числе по обрабатывающим производствам этот показатель вырос на 23 процента по отношению к январю-августу 2023 года», – сказал Николай Козловский.

При этом оборот по крупным и средним организациям за рассматриваемый период стал больше на 127 процентов, чем в январе-августе прошлого года. В разрезе основных отраслей экономики сложились следующие показатели оборота организаций: по обрабатывающим производствам оборот за январь-август 2024 года составил 122,4 процента к январю-августу 2023 года.

Показатель потребления электрической энергии, газа и пара превысил 109 процентов к январю-августу прошлого года.

«Напомню, данный показатель включает в себя произведённую и потреблённую на территории города тепловую энергию, а также поставленную и потреблённую на территории города электрическую энергию и газ», — добавил глава города.

Оборот оптовой и розничной торговли, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов за восемь месяцев 2024 года превысил показатель 126 процентов к январю-августу прошлого года.

«Показатель финансовой деятельности по крупным и средним организациям за отчётный период 2024 года по сальдированному финансовому результату, – это прибыль минус убытки, – составил четырнадцать миллиардов пятьсот сорок два миллиона прибыли. Средняя номинальная начисленная заработная плата на начало августа текущего года составила 59 414 рублей или 128,9 процента к августу прошлого года», – уточнил Николай Козловский.

Уровень регистрируемой безработицы в городе составил четверть процента.

«За отчётный период введён в эксплуатацию 81 жилой дом, из них – три многоквартирных жилых дома на 90 квартир и 78 индивидуальных жилых домов, с общей площадью жилых помещений более тринадцати тысяч квадратных метров. В целом за рассматриваемый период 2024 года экономическая ситуация в городе Великие Луки характеризуется относительно стабильным положением в ведущих секторах экономики. Безусловно, все достижения в экономике – это результат ежедневного ответственного труда трудовых коллективов, целеустремлённости и таланта руководителей предприятий, инженеров. Весомый вклад в социально-экономическое развитие города вносят и организации малого и среднего предпринимательства. Большое значение для этого также имеет продуманная, взвешенная политика и планомерная деятельность городской власти, которая продолжает создавать условия для стабильной работы и развития всех сфер экономики», – заключил глава города Великие Луки.

По материалам администрации Великих Лук

Великие Луки: есть чем гордиться. Локомотивы экономики
Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли переименовать советские улицы, как делают в соседних регионах?
В опросе приняло участие 97 человек
22.10.2024, 14:310 Документы на регистрацию «Партии любителей пива» подадут 25 октября 22.10.2024, 14:240 «Великий, могучий»: эканье и мэканье 22.10.2024, 14:210 Археологи рассказали о псковском следе в судьбе писателя Ивана Бунина 22.10.2024, 14:090 В Псковской области за неделю выявили 61 случай заболевания COVID-19
22.10.2024, 13:590 Пескоразбрасыватель закупили в Опочецком округе 22.10.2024, 13:520 Замглавы Пскова: Внебольничной пневмонией болеют в основном дети 22.10.2024, 13:460 Стартовало первенство Псковской области по баскетболу 22.10.2024, 13:390 Найденный в Новосокольническом районе самолет передадут на родину его летчика
22.10.2024, 13:280 Новое официальное приложение СберБанка для iPhone снова доступно в App Store  22.10.2024, 13:231 Анастасия Повторейко: Изоляция детей не должна игнорироваться за пределами школы 22.10.2024, 13:080 Псковичка прошла в финал XVII всероссийского конкурса «Хрустальные звёздочки» 22.10.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о карантине в школах Пскова
22.10.2024, 12:591 Николай Козловский: Все достижения экономики – результат ежедневного ответственного труда 22.10.2024, 12:410 Расписание некоторых пригородных поездов изменится 25 октября в Псковской области 22.10.2024, 12:350 ОРВИ в Псковской области за неделю заболели почти три тысячи детей до 14 лет 22.10.2024, 12:290 Три несанкционированные свалки ликвидировали в Палкинском и Печорском районах
22.10.2024, 12:190 Следователи проводят проверку по факту обрушения стены в жилом доме в Гдове 22.10.2024, 12:130 Островича осудили за дискредитацию Вооруженных сил РФ 22.10.2024, 12:071 Певицу Глюкозу оштрафовали за употребление наркотиков 22.10.2024, 12:011 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с участником съезда «Партии любителей пива»
22.10.2024, 11:580 Псковская область заняла 59 место в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства 22.10.2024, 11:440 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Снова водка дорожает, повышаются акцизы... 22.10.2024, 11:380 С пневмонией в псковскую инфекционку с начала учебного года госпитализировали 268 детей 22.10.2024, 11:340 Нижегородский органист даст концерт в Пскове 27 октября
22.10.2024, 11:190 «Дневной дозор»: Пить или не пить? 22.10.2024, 11:090 До +13 градусов прогнозируют в Псковской области 22 октября 22.10.2024, 11:080 В парке под Псковом убрали мусор по поручению областного прокурора 22.10.2024, 10:570 «Кузница»: Карантин в школах Пскова - мера непопулярная, но необходимая?
22.10.2024, 10:510 Через Псковскую область в РФ с начала года ввезли почти 200 тонн свежих грибов 22.10.2024, 10:460 Бесхозные постройки горели в пыталовской и островской деревнях  22.10.2024, 10:371 В России около 220 тысяч детей живут в семьях в социально опасном положении 22.10.2024, 10:320 XLVI чемпионат по бегу на шоссе «Порхов — Красуха» собрал свыше 100 участников
22.10.2024, 10:270 «Гайд-парк»: «Партия любителей пива» — возвращение? 22.10.2024, 10:190 22-летний мужчина получил перелом при попытке починить конвейер на псковском предприятии 22.10.2024, 10:170 В Пскове потушили пожар на балконе жилого дома 22.10.2024, 10:080 Холдинг Т1: Будущее ИТ-решений – за микросервисной архитектурой
22.10.2024, 10:000 Дом офицеров Пскова приглашает на благотворительный марафон в День народного единства 22.10.2024, 09:490 Получить премию в этом году планируют 54% псковичей - опрос 22.10.2024, 09:400 Ключ от квартиры с деньгами 22.10.2024, 09:370 Аренда жилья в крупных городах России подорожала на 31%
22.10.2024, 09:300 С именами Ковалевской, Ал.Алтаева и Ордина-Нащокина знакомы лишь 10% респондентов ПЛН  22.10.2024, 09:000 В Великолукском районе у наркоторговцев изъяли 24 кг запрещенных веществ 22.10.2024, 08:400 Определены минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 годы 22.10.2024, 08:200 Больше овощей и фруктов посоветовали употреблять псковичам
22.10.2024, 08:200 Псковские берестяные грамоты стали объектом съемок в передаче «Доброе утро» 22.10.2024, 08:000 Самозанятым хотят поднять лимит по доходам в 1,5 раза 22.10.2024, 07:300 Движение перекроют по одной полосе улицы Труда в Пскове 22 октября 22.10.2024, 07:000 День памяти жителей сожженных деревень отмечают в Псковской области
21.10.2024, 22:030 Останки более 150 жертв нацистов перезахоронили по итогам студенческой поисковой экспедиции 21.10.2024, 22:000 Почему родители должны читать детям сказки, ответила психолог 21.10.2024, 21:510 Юная псковичка прославила область на всероссийском конкурсе 21.10.2024, 21:400 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 22 октября
21.10.2024, 21:333 Илианна Петрова назначена врио председателя комитета по культуре Псковской области 21.10.2024, 21:200 Управленец из Великих Лук участвует в программе «Меганомика. Современный муниципалитет» в Крыму 21.10.2024, 21:193 Оксана Иванова удостоена ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени 21.10.2024, 21:000 Псковичей приглашают к участию в акции «Макулатура и пластик рулят»
21.10.2024, 20:560 Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области посетили 20 тысяч человек 21.10.2024, 20:400 В музее-усадьбе народа сето в Печорском округе изменился номер телефона 21.10.2024, 20:350 100-летние зарисовки гдовского чиновника нашли в архивных документах 21.10.2024, 20:203 35% псковичей считают, что взрослых квадроберов нужно отправлять к психиатру — опрос
21.10.2024, 20:000 Псковская область делится опытом в предотвращении социального сиротства 21.10.2024, 19:410 В Псковской области стартовал антинаркотический форум «Доброволье.60» 21.10.2024, 19:400 Более 6 млн россиян стали пользователями приложения Госуслуги.Дом 21.10.2024, 19:230 Беседу о безопасности на дорогах провели с родителями псковских школьников
21.10.2024, 19:210 Псковский колледж искусств открыл двери для будущих творцов 21.10.2024, 19:210 Пятая часть работающих псковичей боится потерять работу до конца года – опрос 21.10.2024, 19:200 7 из 10 псковичей уже планируют отпуска 2025 года – опрос 21.10.2024, 19:200 Псков встретил ансамбль Северо-Западного округа Росгвардии
21.10.2024, 19:170 В островской деревне Грызавино отремонтировали ФАП 21.10.2024, 19:160 Почти 50 пьяных водителей выявили за неделю в Псковской области 21.10.2024, 19:130 Жительницу Опочецкого округа наказали за неуплату алиментов на содержание сына 21.10.2024, 19:120 Кошку не пустили в Россию на границе с Эстонией в Псковской области
21.10.2024, 19:110 «Постскриптум»: Атака на псковское «Яблоко», «крестовый поход» на Великие Луки и запрос на «раскручивание гаек». ВИДЕО 21.10.2024, 19:100 Псковские гимнастки завоевали 26 медалей на региональных соревнованиях в Смоленске 21.10.2024, 19:090 Мужчина осужден за убийство в островском лесу, совершенное 27 лет назад 21.10.2024, 19:070 Свыше 3600 псковичей впервые заплатят налог на доходы от вкладов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru