Экономика

Николай Козловский: Все достижения экономики – результат ежедневного ответственного труда

Глава города Великие Луки Николай Козловский представил очередное видеообращение, в котором рассказал о социально-экономическом-положении города Великие Луки в январе-августе 2024 года.

«Согласно данным статистики, объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами великолукских предприятий за январь-август вырос на 28,6 процента к аналогичному периоду прошлого года. В том числе по обрабатывающим производствам этот показатель вырос на 23 процента по отношению к январю-августу 2023 года», – сказал Николай Козловский.

При этом оборот по крупным и средним организациям за рассматриваемый период стал больше на 127 процентов, чем в январе-августе прошлого года. В разрезе основных отраслей экономики сложились следующие показатели оборота организаций: по обрабатывающим производствам оборот за январь-август 2024 года составил 122,4 процента к январю-августу 2023 года.

Показатель потребления электрической энергии, газа и пара превысил 109 процентов к январю-августу прошлого года.

«Напомню, данный показатель включает в себя произведённую и потреблённую на территории города тепловую энергию, а также поставленную и потреблённую на территории города электрическую энергию и газ», — добавил глава города.

Оборот оптовой и розничной торговли, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов за восемь месяцев 2024 года превысил показатель 126 процентов к январю-августу прошлого года.

«Показатель финансовой деятельности по крупным и средним организациям за отчётный период 2024 года по сальдированному финансовому результату, – это прибыль минус убытки, – составил четырнадцать миллиардов пятьсот сорок два миллиона прибыли. Средняя номинальная начисленная заработная плата на начало августа текущего года составила 59 414 рублей или 128,9 процента к августу прошлого года», – уточнил Николай Козловский.

Уровень регистрируемой безработицы в городе составил четверть процента.

«За отчётный период введён в эксплуатацию 81 жилой дом, из них – три многоквартирных жилых дома на 90 квартир и 78 индивидуальных жилых домов, с общей площадью жилых помещений более тринадцати тысяч квадратных метров. В целом за рассматриваемый период 2024 года экономическая ситуация в городе Великие Луки характеризуется относительно стабильным положением в ведущих секторах экономики. Безусловно, все достижения в экономике – это результат ежедневного ответственного труда трудовых коллективов, целеустремлённости и таланта руководителей предприятий, инженеров. Весомый вклад в социально-экономическое развитие города вносят и организации малого и среднего предпринимательства. Большое значение для этого также имеет продуманная, взвешенная политика и планомерная деятельность городской власти, которая продолжает создавать условия для стабильной работы и развития всех сфер экономики», – заключил глава города Великие Луки.

По материалам администрации Великих Лук