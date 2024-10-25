Экономика

Александр Котов: Строить корпоративное жилье для работников — работа предприятий

Строить корпоративное жилье для работников — работа предприятий. Такое мнение председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов высказал на расширенном совещании Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России, которое проходит в Пскове 25 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Директор ООО «Скандинавия» Игорь Поляков во время своего выступления затронул тему трудоустройства студентов в соседние и столичные регионы.

«Я общаюсь с ребятами-студентами, и все с третьего-четвертого курса уже разобраны Москвой и Питером. Это правда, они здесь не останутся. Надо создать такую среду, где молодежь сможет себя реализовать», — сказал Игорь Поляков.

Он добавил, что руководители крупных промышленных предприятий нередко строят доступное жилье рядом с заводами, где живут работники предприятий.

Александр Котов ответил, что государство за бюджетные деньги строит социальное жилье, и на его получение в области есть отдельная очередь.

«Вы общаетесь со студентами, спросите у них, почему они родились и выросли в Псковской области, но хотят уехать в Москву или Санкт-Петербург, хотя у нас есть в регионе предприятия. Например, вы готовы платить деньги, предоставить жилье? Мы не можем за бюджетные деньги строить корпоративное жилье. Это ваша задача. Вы бы построили жилье, мы бы благоустроили набережную и другие территории», — ответил Александр Котов.