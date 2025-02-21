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Экономика

В России появился риск роста цен на лососевые рыбы

24.02.2025 09:58|ПсковКомментариев: 0

В России могут вырасти цены на лососевые рыбы. Речь идет о самой доступной сегодня для россиян горбуше, а также других видах — нерке, кижуче, семге, чавыче, кете. Об этом рассказали в Ассоциации добытчиков лососей Камчатки и Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Причиной может стать принятие правительственного законопроекта, который меняет условия промысла лососевых в стране.

Правительство внесло документ в Госдуму 24 декабря 2024 года, его разработчиком выступило Росрыболовство. Согласно проекту закона, все компании, которые добывают лососевых рыб в России, должны до 30 декабря 2025 года перезаключить договоры пользования рыболовными участками. В пояснительной записке к документу доходы бюджета от этого процесса оцениваются почти в 200 млрд рублей. Однако, как сообщили представители отрасли, у них может не хватить финансовых возможностей выполнить эти требования.

«Дата, указанная в законопроекте, о перезаключении договоров в этом году, к сожалению, ставит вопрос о прекращении существования значительной части компаний Камчатского края, который сегодня является лидером по добыче лосося в РФ. На нас приходится до 80% вылова», — заявил глава Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

При этом, по его словам, предприятия, которые работают на этих участках последние 20 лет, вложили в инфраструктуру сотни миллиардов рублей и добились серьезных результатов, которые сегодня выше, чем в СССР.

«Однако сегодня нам предлагают продлить участки на 20 лет, а заплатить мы должны как за 40 лет по двойному коэффициенту. А если взять еще 20%, которые помимо этого мы платим в региональный бюджет, то мы должны заплатить ставку сбора как за 50 лет вперед», — пояснил представитель бизнеса.

По его словам, такая ситуация однозначно скажется на сокращении вылова и росте стоимости лососевых, пишут «Известия».

Это мнение разделяет президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. По его словам, чтобы найти средства на перезаключения договоров, компаниям придется обращаться за кредитами в банки. Но если рыбы будет немного, отдать займы не получится, и рыбопромышленники столкнутся с банкротствами.

Сложности подтверждают и во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Теги: #рыба
Источник: Псковская Лента Новостей
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