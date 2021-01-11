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Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Воскресная литургия. ВИДЕО

Фото: Вадим Боченков

Псковская Лента Новостей продолжает видеотрансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. Сейчас в режиме онлайн можно присоединиться к Воскресной Литургии в Неделю 32-ю по Пятидесятнице пред Богоявлением, преп. Симеона Псково-Печерского.

Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре можно по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/

Смотрите прямую трансляцию на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, а также на сайте Псковской Ленты Новостей.