Патриарх Кирилл вручил псковскому губернатору орден князя Даниила Московского II степени

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и главой Псковской митрополии - митрополитом Псковским и Порховским Матфеем 26 августа в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве, сообщили в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси.

Фотографии: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Предстоятель Русской православной церкви сердечно приветствовал главу региона. Указом Святейшего Патриарха Кирилла во внимание к помощи Псковской митрополии и в связи с 50-летием со дня рождения Михаил Ведерников был удостоен ордена благоверного князя Даниила Московского II степени.

«Сердечно поздравляю вас и благодарю за ваши труды. Всегда с особым чувством возлагаю ордена и другие награды на всех наших светских руководителей, которые сочетают свою заботу о вверенном им народе, свои профессиональные обязанности с внимательным отношением к духовной жизни людей. Помогай вам Бог!» — сказал Святейший Патриарх Кирилл, вручая высокую награду.

В ходе состоявшейся беседы губернатор Псковской области рассказал о деятельности АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)», созданной в 2019 году в рамках реализации поручения президента Российской Федерации Владимира Путина об обеспечении функционирования механизма восстановления и развития объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области, в том числе объектов храмового зодчества, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Мы привели в порядок 41 объект, в работе у нас еще находится 19. В следующем году программа заканчивается, и мы хотели бы попросить благословение, потому что будем к президенту обращаться, чтобы программу продлили. Объектов много у нас, почти 370 объектов», — отметил губернатор.

Митрополит Матфей рассказал о возрождении исторического здания Псковской духовной семинарии, расположенного на улице Советской в Пскове. В нем после реставрационных работ будет располагаться Православный Свято-Тихоновский кадетский корпус.

Также Михаил Ведерников и митрополит Матфей рассказали о других совместных церковно-государственных проектах в регионе, в том числе об открытии школы с углубленным изучением основ православия, в которой конфессиональный компонент будет представлен в рамках дополнительного образования.