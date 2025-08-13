Церковь / Новости епархии

Завершается монтаж кровли печорской церкви Сорока Севастийских мучеников

Монтаж кровли в церкви Сорока Севастийских мучеников (начало XVIII века) в Печорах приближается к завершению, сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» / Telegram-канал

Как сообщили реконструкторы, кровля выполнена из меди. Все конструктивные элементы, образующие в месте стыковки двух скатов внутренний угол, тщательно выполняются и пристально осматриваются техническим надзором.

Часть кровли патинируется уже после монтажа кровельных медных листов на месте, а часть в специальных ваннах.

«Существующая церковь построена в 1817 году на пожертвования прихожан и церковные средства на месте сгоревшей одноименной церкви», - отметили в сообществе.

Масштабная реставрация проводится впервые. Выполнен основной объем работ. Укреплены стены, фундаменты, устроена новая кровля, полы, заменены окна и двери, отреставрирован и позолочен уникальный иконостас, построена новая котельная, проведены все инженерные коммуникации. Завершение работ запланировано в конце 2025 года.