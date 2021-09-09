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Митрополит Тихон: Парк «Россия – моя история» – это наша с губернатором боль

Митрополит Псковский и Порховский Тихон прокомментировал ход строительства исторического парка «Россия – моя история» в Пскове. Об этом с пресс-конференции, которая проходит 12 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«"Россия – моя история" – это наша с губернатором боль. Наши подрядчики… Мы не привыкли так работать, как они работают. Извините за похвальбу: мы за три месяца памятник Александру Невскому сделали и спланировали всю территорию. Михаил Юрьевич (Ведерников - ред.) очень переживает. Хочется дать возможность нашим псковским строителям поработать. Но как-то все неспешно. Уж стыдно нам сказать, больше двух лет тянется. Надеемся, в конце этого года достроить, но реально – 2022 год. Все время ездим с губернатором на строительную площадку, стыдим подрядчика», - рассказал владыка.

Митрополит Тихон сообщил, что с министром просвещения достигнута договоренность о том, что в этом комплексе сделают еще одну школу. «Обычную государственную, общеобразовательную, но с гуманитарным и историческим уклоном. Нам пошли навстречу. Предполагаем сделать на 500 человек», - добавил он.