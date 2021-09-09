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Работы по укреплению склона Снетогорского монастыря завершены на 65-70%

Работы по укреплению склона Снетогорского монастыря в Пскове завершены на 65-70%. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе пресс-конференции 12 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Владыка напомнил, что обрушение склона могло произойти в любой момент, в результате чего мог пострадать храм с фресками XIV века.

«После того, как мы получили в подарок этот склон, начались работы. На 65-70% они завершены. Обрушения уже не будет, мы спокойно доведем это дело до конца», - заверил митрополит Тихон.

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Кроме того, он указал на то, что уникальные фрески Мирожского монастыря «затапливает весной в человеческий рост».

«Нужно было какое-то решение. Наши инженеры нашли хороший вариант проекта. Без уничтожения ландшафта мы оградим фрески от уничтожения», - резюмировал он.