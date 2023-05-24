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Троицкая родительская суббота: традиции и запреты дня поминовения

Троицкая родительская суббота — это день особого поминовения усопших у православных накануне праздника Святой Троицы, который празднуется 4 июня.

В Троицкую родительскую субботу в православном мире принято поминать усопших. Эта традиция ведёт своё начало с апостольских времен. Апостол Петр в этот день, обращаясь к иудеям, говорит о Воскресшем Спасителе: «Бог воскресил его, расторгнув узы смерти», сообщает calend.ru.

Следуя этой традиции, Церковь издавна призывает совершать перед днем Троицы поминовение всех усопших праотцов, отцов, братьев и сестер. Троицкая суббота является вселенской и представляет собой последний день ветхозаветной Церкви.

Во всех храмах в этот день совершаются заупокойные Литургии и панихиды. В храме можно заказать поминовение имен усопших на литургии. Поминовение совершается священнослужителями в алтаре, когда из просфоры вынимаются частицы, которые затем погружаются в чашу с Телом и Кровью Христовой. В этот момент читается молитва: «Омой, Господи, грехи здесь поминавшихся Честною Твоею Кровию, молитвами святых Твоих».

Всем верующим рекомендуется идти на кладбище после посещения храма.

Не рекомендуется в этот день проводить пышные празднества или увеселительные мероприятия. Ни в коем случае нельзя сквернословить и негативно отзываться или думать об умерших.

Как и в большинство церковных праздников, нельзя выполнять тяжелую работу, прибираться дома и делать прочие дела по хозяйству.

Согласно народным приметам, в ночь на Троицкую родительскую субботу могут присниться усопшие близкие. Люди считали, что нужно внимательно относиться к таким снам и слушать, что усопшие говорят. Если сон спокойный, приснившийся покойный ничего не просит и никуда не зовет, то это хороший признак. Также считалось, что покойные могут дать совет и помочь разрешить сложную ситуацию.

Кроме того, есть приметы, связанные с погодой:

если в небе появилась радуга — близкие весь год будут в здравии;

если в Троицкую субботу жарко — к засухе и неурожайному году;

если пошел дождь — будет хороший урожай;

если утром обильная роса — жди ранних заморозков.

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