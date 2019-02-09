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Участие в волонтерском проекте РПЦ «Наши древние храмы» не имеет возрастных ограничений

Участие в волонтерском проекте Русской православной церкви «Наши древние храмы» не имеет возрастных ограничений. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН помощник митрополита Псковского и Порховского Тихона и глава молодежного православного центра Псковской епархии Николай Крутов.

Новый проект предполагает проведение массовой акции, в ходе которой силами добровольцев и прихожан церквей будет произведена единовременная уборка прилегающих территорий и косметический ремонт фасадов 30 храмов на территории Псковской области.

«Речь не идет о капремонте. Проект предусматривает приведение в опрятный вид фасадов церквей и прилегающих к ним территорий», - пояснил он и пригласил к участию в проекте всех неравнодушных граждан.

«Большая часть представителей волонтерского движения - это молодежь. Мы ведем переговоры с ПсковГУ, с лигой молодежи и иными волонтерскими организациями. Но этот проект не ограничен возрастными рамками, К участию в нем мы приглашаем всех, кому небезразлична судьба региона», - пояснил Николай Крутов.