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Псковская епархия: Волонтерский проект РПЦ «Наши древние храмы» ориентирован исключительно на пользу

Волонтерский проект РПЦ «Наши древние храмы» ориентирован исключительно на пользу. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН руководитель отдела Псковской епархии по координации и надзору за общеепархиальными проектами и грантами протоиерей Дмитрий Куминов.

«Со стороны Псковской епархии не было задачи охватить все храмы. Мы хотим стать примером для развития такого движения, создать посыл, чтобы эта добрая идея получила понимание и развитие среди псковичей и россиян», - подчеркнул отец Дмитрий.

«Добро совершается в силу того, что оно необходимо. Господь никогда не совершал чудес только ради чуда. Он делал это ради пользы. Вот и наш проект задуман исключительно ради пользы», - пояснил протоиерей, заметив, что проект «Наши древние храмы» - не единственный волонтерский проект, который будет курировать Псковская епархия. Будут и другие.

На пресс-конференции также отмечалось, что этот проект не будет разовой акцией. «Посмотрим, набьем свои шишки - не без этого. И потом пошагово хотелось бы пойти шире», - отметил представитель Фонда Андрея Боголюбского Александр Шепелев.