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Реализация проекта «Наши древние храмы» будет учитывать погодные условия

Реализация проекта РПЦ «Наши древние храмы» в Псковской области будет учитывать погодные условия. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции, посвященной проекту, представитель Фонда Андрея Боголюбского Александр Шепелев.

«Температура должна быть не ниже 8 градусов тепла. Но если по температуре и влажности мы поймем, что будет дождь, мы подвинемся по датам. Для нас не принципиальна привязка к 24 мая (ориентировочная дата финиша проекта - ред.)», - подчеркнул Александр Шепелев.

Он также сообщил, что реализацию проекта «Наши древние храмы» планируется продолжить.

Напомним, проект предполагает проведение массовой акции, в ходе которой силами добровольцев и прихожан будет произведена единовременная уборка прилегающих территорий и косметический ремонт фасадов 30 храмов. По президентскому гранту на каждый храм в среднем выделено 63 тыс. рублей.

Организаторы проекта открыты для сотрудничества. О своем участии в проекте уже заявили администрации области и Пскова. К поддержке также приглашаются коммерческие организации. Посильную материальную помощь в ходе работ окажет Псковская епархия.