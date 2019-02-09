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Волонтерский проект РПЦ «Наши древние храмы» в Псковской области планируется завершить к Дню славянской письменности

Волонтерский проект РПЦ «Наши древние храмы» в Псковской области планируется завершить к 24 мая, Дню славянской письменности. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН представитель Фонда Андрея Боголюбского Александр Шепелев.

«Нам показалось, это достаточно подходящая дата. В это время уже достаточно тепло и комфортно», - пояснил он.

Напомним, проект предусматривает приведение в порядок фасадов 30 храмов региона и прилегающих территорий. Помощник митрополита Псковского и Порховского Тихона и глава молодежного православного центра Псковской епархии Николай Крутов уточнил, что в рамках проекта планируется провести чаепития, чтобы после работ люди могли собраться в тесном кругу, обсудить сделанное, перезнакомиться и оценить собственный труд. «Хочется, чтобы добровольческий труд имел основу единения людей - то, чего многим людям сегодня не хватает», - подчеркнул Николай Крутов.