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Протоиерей Дмитрий Куминов: Волонтерский проект РПЦ «Наши древние храмы» - место совершения повседневных чудес

Волонтерский проект РПЦ «Наши древние храмы», который в скором времени будет реализован в Псковской области, - это место совершения повседневных чудес. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН руководитель отдела Псковской епархии по координации и надзору за общеепархиальными проектами и грантами протоиерей Дмитрий Куминов.

«Я очень вдохновлен идеей этого проекта и удивлен высоте его идее. Как лицо духовное, человек, призванный указывать некий духовный путь, я хотел бы расставить несколько важных акцентов. Прежде всего, проект «Наши древние храмы» - это встречи и общение людей, для которых важна родная культура, родной город, дружба, семья и совместный труд на пользу не только отдельно взятого храма, но и города и всего государства в целом», - подчеркнул протоиерей Дмитрий.

Кроме того, новый проект, по его убеждению, должен стать «площадкой, на которой каждый человек может быть самим собой, дарить радость людям и ощущать радость бытия». «Этот проект - некое место для свершения повседневных чудес. Потому что совместный полезный труд всегда облагораживает и преображает душу», - заключил священник.